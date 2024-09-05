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В Свердловской области организация оштрафована на 50 тысяч рублей за СМС

В Свердловской области организация оштрафована на 50 тысяч рублей за СМС

5 сентября 2024, 05:51
Фото: 1MI
В Свердловской области организация, выдающая займы потребителям, писала своему клиенту много сообщений с требованием вернуть долг. В результате фирму оштрафовали на крупную сумму.

Свердловчанин был мобилизован, когда у него имелся кредит. Так как он находился на службе, то оплатить образовавшуюся задолженность не мог.

Сотрудники микрофинансовой организации с целью получить возврат долга писали ему до 60 сообщений в день. А также отправляли голосовые.

Супруга мобилизованного пожаловалась в региональное ГУФССП России. В результате ООО «МКК Твой кредит» будет платить штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает ведомство.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Штраф#Кредит#Екатеринбург#Инцидент
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