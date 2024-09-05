В Свердловской области организация оштрафована на 50 тысяч рублей за СМС

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Свердловчанин был мобилизован, когда у него имелся кредит. Так как он находился на службе, то оплатить образовавшуюся задолженность не мог.
Сотрудники микрофинансовой организации с целью получить возврат долга писали ему до 60 сообщений в день. А также отправляли голосовые.
Супруга мобилизованного пожаловалась в региональное ГУФССП России. В результате ООО «МКК Твой кредит» будет платить штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает ведомство.
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