В Свердловской области за неделю поймали 286 водителей без прав

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Во время рейда из 286 автолюбителей, пойманных без прав, 41 человек оказался уже ранее лишенным права управления транспортным средством.
Всего за неделю были выявлены 9500 нарушений ПДД, причем 854 из них совершили пешеходы. 8700 раз ПДД нарушили водители автобусов, машин, мотоциклов и велосипедов.
Чаще всего водители не пристегиваются и возят детей без автокресла. Почти 200 человек пойманы пьяными за рулем, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Ранее в Екатеринбурге начали ловить самокатчиков-нарушителей.