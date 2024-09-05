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Published Сегодня, 08:23

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Updated Сегодня, 08:25

В Свердловской области за неделю поймали 286 водителей без прав

В Свердловской области за неделю поймали 286 водителей без прав

5 сентября 2024, 08:23
Фото: 1MI
В Свердловской области Госавтоинспекторы провели рейд в последнюю неделю лета и выявили на дорогах почти 300 водителей без прав.

Во время рейда из 286 автолюбителей, пойманных без прав, 41 человек оказался уже ранее лишенным права управления транспортным средством.

Всего за неделю были выявлены 9500 нарушений ПДД, причем 854 из них совершили пешеходы. 8700 раз ПДД нарушили водители автобусов, машин, мотоциклов и велосипедов.

Чаще всего водители не пристегиваются и возят детей без автокресла. Почти 200 человек пойманы пьяными за рулем, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Ранее в Екатеринбурге начали ловить самокатчиков-нарушителей.

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#Екатерина Смирнова#Общество#ГАИ#Нарушения#Госавтоинспекция#Госавтоинспекторы#Екатеринбург
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