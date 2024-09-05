Выкиньте эту рухлядь: как навести порядок и уют на балконе

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Прежде чем начать уборку, посмотрите на балкон и определите масштаб бедствия. Внимательно проанализируйте, что именно вы хотите выкинуть и сколько пространства в итоге освободить. Каждая ситуация индивидуальна, однако есть советы, которые подойдут практически для любой ситуации. Ведь даже самый маленький балкон в «хрущевке» или «брежневке» можно привести в порядок, сделать уютным и удобным, считают эксперты портала Inmyroom.ru.
Прежде чем создавать уютное пространство, на балконе нужно элементарно убраться. Возможно, там годами копились пыль и мусор. Вынесите весь ненужный хлам — от старого холодильника «Зенит», доставшегося от прадедушки, до осколков случайно разбитого цветочного горшка. Далее протрите с моющим средством все поверхности — перила, столы, стулья и пол. Вымойте окна.
Помыть окна с наружной стороны — это тот еще квест. Сильно облегчит задачу магнитная щетка. Она состоит из двух частей-щеток, которые соединены между собой силой магнитных пластин. Если поместить их с разных сторон стекла, магнит не даст им упасть, — делятся лайфхаком эксперты.
Это идеальный способ освободить место в условиях острой нехватки квадратных метров. Например, вертикально можно хранить велосипед — его подвешивают с помощью специального крюка или кронштейна. Если вы до этого хранили на балконе шины для автомобиля, то также повесьте специальное крепление под потолком. Также можно подумать о специальных стеллажах вдоль стен и подвесных кашпо для комнатных растений.
Разделите оставшиеся после уборки вещи на следующие категории: «оставить», «передать», «выбросить». То, что вы оставляете, нужно рассортировать по категориям и размеру. Для их хранения отлично подходят пластиковые контейнеры разной величины. Так вы сможете не только идеально организовать пространство, но и быстро найти то, что нужно. Об остальном говорить не будем — отдайте или, наконец, выбросьте без сожаления ненужные вещи.
Например, для балкона можно купить скамью с откидывающимся сидением и пространством внутри, куда можно складывать любые бытовые мелочи. Если вы задумываетесь о создании дополнительного спального места на балконе, то вместо раскладушки можно приглядеть тахту с большим внутренним ящиком, в который поместятся самые разнообразные предметы.
На полках можно хранить книги, старую посуду или бытовую технику и прочие предметы, которые не нужны вам немедленно. Глубокая полка вмещает большое количество вещей, но визуально она выглядит лишь чуть больше обычной. Например, для этих целей можно использовать старые деревянные ящики. Смотрятся они стильно и необычно, а стоят копейки.
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