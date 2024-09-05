Выкиньте эту рухлядь: как навести порядок и уют на балконе

Разделите оставшиеся после уборки вещи на следующие категории: «оставить», «передать», «выбросить». То, что вы оставляете, нужно рассортировать по категориям и размеру. Для их хранения отлично подходят пластиковые контейнеры разной величины. Так вы сможете не только идеально организовать пространство, но и быстро найти то, что нужно. Об остальном говорить не будем — отдайте или, наконец, выбросьте без сожаления ненужные вещи.