Вырастите «целое море цветов» на своем участке: как правильно собрать семена осенью

Posted 5 сентября, 13:18
Published 5 сентября, 13:18
Modified 5 сентября, 13:20
Updated 5 сентября, 13:20
Есть сразу три повода заняться сбором семян этой осенью: экономия финансов, высокий процент всхожести собственного материала и экологичность, говорят эксперты Союза садоводов России. К тому же вы получите семенной фонд, которым можно обмениваться со своими друзьями-садоводами.
Время для сбора семян наступает не ранее, чем через две недели после того, как цветок отцветет. Зрелость семян к сбору можно определить и визуально — по семенной коробочке. Она меняет свой цвет на темно-зеленый, а по мере созревания на соломенный оттенок, — отмечают специалисты.
Для сбора семян вам понадобятся ножницы или острый нож, контейнеры для семян (например, конверты или стеклянные банки) и перчатки, так как некоторые цветы могут провоцировать аллергические реакции. Осторожно обрежьте семенные стручки или соцветия, стараясь не повредить растение. Если вы собираете семена рукколы или других мелких цветов, то делайте это очень осторожно и лучше вручную.
После сбора семенные коробочки нужно оставить для дозревания в темном сухом месте. Вскрывать их ни в коем случае нельзя — коробочки сами вскроются, когда семена будут готовы.
Для отбора на семена подходят только сорта. Гибриды не годятся к посадке на будущий сезон, поскольку они не сохраняют родительских признаков, — предупреждают эксперты Союза садоводов России.
Используйте сухие, чистые контейнеры для хранения семян — бумажные конверты, стеклянные или пластиковые банки с крышкой. Обязательно подпишите емкости с указанием названия растения и года сбора семян, чтобы не перепутать старый и более новый сбор: большинство из них сохраняют всхожесть от года до пяти лет.
Хранить семена необходимо в прохладном, сухом и темном месте. Идеальные условия — температура от +5 до +15 градусов. А перед посадкой обязательно заранее проведите тест на всхожесть, взяв несколько семян и посеяв их в небольшой емкости с землей. Так вы не упустите идеальное для посадки время из-за некондиционных семян.
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