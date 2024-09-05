Вырастите «целое море цветов» на своем участке: как правильно собрать семена осенью

Для сбора семян вам понадобятся ножницы или острый нож, контейнеры для семян (например, конверты или стеклянные банки) и перчатки, так как некоторые цветы могут провоцировать аллергические реакции. Осторожно обрежьте семенные стручки или соцветия, стараясь не повредить растение. Если вы собираете семена рукколы или других мелких цветов, то делайте это очень осторожно и лучше вручную.