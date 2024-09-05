За утраченное при пожаре жилье свердловчанам начисляют коммуналку: как этого избежать

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Тогда в огне погибли пять человек: две малолетние девочки, их мать и еще две женщины. Несколько семей остались без крова. При этом серовчане продолжали получать квитанции за услуги ЖКХ даже через несколько лет после того, как дом признали аварийным.
После пожара дознаватели МЧС составили справку о том, что дом поврежден огнем. Однако документ не подтверждал полную утрату жилья, поэтому администрация Серовского городского округа не обратилась в Росреестр. С момента предоставления погорельцам социального жилья, начисление оплаты за коммунальные услуги стало производиться с двух адресов одновременно.
О погорельцах писали местные СМИ, их обращения терялись на столах серовских чиновников, энергетиков и регионального оператора по вывозу ТКО. К ситуации даже подключалась омбудсмен — Уполномоченный по правам человека в Свердловской области — Татьяна Мерзлякова.
В 2020 году подобные темы занимали 16,1% от общего количества обращений к омбудсмену, в 2021-м — 16,7%, в 2022-м— 10,8%, в 2023-ем — 10,6%.
Часть вопросов связана с начислением оплаты за коммунальные услуги: электроэнергию, водоснабжение, водоотведение, вывоз твердых коммунальных услуг на уже утраченное в результате пожара или аварийного состояния, но доставшегося в наследство, жилья. В некоторых обращениях речь шла о годах начислений и десятках тысяч образовавшихся коммунальных долгов.
В чем типичность подобных ситуаций и как не попасть в «долговую яму» после трагедий помог разобраться консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Евгений Батухтин.
— Нужно четко определить правовой статус жилья — подлежит ли оно восстановлению или может считаться безвозвратно утраченным. Это позволит более точно определить алгоритм действий:
— Многие этим тонкостям не придают внимания, вот и получается, что, например, получив в наследство участок с домом, которого фактически нет, новые собственники узнают, что им все равно нужно платить и есть долги. Здесь нужно не руками разводить, а сразу приводить документы в порядок.
— Начисление платы за коммунальные услуги в доме, который был утрачен в результате пожара или признан в установленном порядке аварийным происходит или прекращается в зависимости от нескольких важных условий, будь то муниципальное жилье или собственное. Когда жилое помещение переводится в статус аварийного, то люди экономят на взносах на капитальный ремонт — они сразу прекращаются. Орган местного самоуправления готовит документы в соответствии со своим постановлением о признании дома аварийным, и коммунальные платежи за капитальный ремонт перестают приходить.
Говоря об остальных коммунальных услугах, то здесь все зависит от того, переселяются ли люди в маневренный фонд или продолжают проживать в аварийном жилье.
— Если люди переселяются в маневренный фонд, то они начинают платить за коммунальные услуги в маневренном фонде, а аварийный дом обесточивается, отключаются все средства коммуникации, прекращается подача коммуникаций в дом. Если люди продолжают жить в аварийном доме, то платежи им продолжают поступать до момента расселения в благоустроенное жилье, кроме взносов на капитальный ремонт.
В случае пожара люди получают квитанции за коммунальные услуги аналогичным образом. Все зависит от того, признан ли сгоревший дом в установленном порядке непригодным для проживания.
Евгений Батухтин напомнил, что в любой ситуации нельзя пускать решение вопросов на самотек. Право собственности и качества недвижимости относится именно к таким, где свердловчанам нужно проявлять активность и заинтересованность. Только такой подход позволит избежать долгов и судов.
Примечательно, что после общественного резонанса, совместных усилий коммунальных служб и омбудсмена серовский барак исключили из Реестра объектов недвижимости, а погорельцам перестали начислять платежи. Кроме того, долги за период после пожара были списаны.