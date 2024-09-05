За утраченное при пожаре жилье свердловчанам начисляют коммуналку: как этого избежать

— Начисление платы за коммунальные услуги в доме, который был утрачен в результате пожара или признан в установленном порядке аварийным происходит или прекращается в зависимости от нескольких важных условий, будь то муниципальное жилье или собственное. Когда жилое помещение переводится в статус аварийного, то люди экономят на взносах на капитальный ремонт — они сразу прекращаются. Орган местного самоуправления готовит документы в соответствии со своим постановлением о признании дома аварийным, и коммунальные платежи за капитальный ремонт перестают приходить.