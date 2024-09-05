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Заведующую детсада в Екатеринбурге судят за халатность

Заведующую детсада в Екатеринбурге судят за халатность

5 сентября 2024, 11:49
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге начали судить заведующую детского сада №546, который посещал шестилетний Далер, убитый, по версии следствия, его опекуном Вероникой Наумовой.

Подсудимая обвиняется в халатности. Следствие считает, что в садике видели следы побоев на теле ребенка, однако поднимать тревогу не стали, пишет «КП-Екатеринбург».

В дошкольном учреждении сотрудники также не стали паниковать, когда мальчик не ходил туда на протяжении нескольких месяцев. Заведующая частично признала свою вину.

Напомним, Далера нашли мертвым летом 2023 года. По подозрению в его убийстве задержали его опекуна, которая, как выяснилось, многократно избивала и истязала мальчика. 26 августа 2024 года над ней начался суд.

Стало известно, как опекунша убила 6-летнего ребенка в Екатеринбурге
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