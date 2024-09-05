Заведующую детсада в Екатеринбурге судят за халатность

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Подсудимая обвиняется в халатности. Следствие считает, что в садике видели следы побоев на теле ребенка, однако поднимать тревогу не стали, пишет «КП-Екатеринбург».
В дошкольном учреждении сотрудники также не стали паниковать, когда мальчик не ходил туда на протяжении нескольких месяцев. Заведующая частично признала свою вину.
Напомним, Далера нашли мертвым летом 2023 года. По подозрению в его убийстве задержали его опекуна, которая, как выяснилось, многократно избивала и истязала мальчика. 26 августа 2024 года над ней начался суд.