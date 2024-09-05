Женщина на заводе в Краснотурьинске пострадала во время работы

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Published Сегодня, 06:50
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Свердловчанка делала очистку подшефного оборудования. В какой-то момент она зацепилась рукавом за перемешивающий механизм и ее руку затянуло в оборудование, рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе предприятия.
Пострадавшую женщину отвезли в медучреждение. После оказания первой медпомощи ей проводят обследование, чтобы проверить наличие или отсутствие других травм.
Напомним, 4 сентября 2024 года в Екатеринбурге погиб рабочий во время строительных работ дорожной развязки.