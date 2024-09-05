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Published Сегодня, 06:50

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Updated Сегодня, 06:52

Женщине на заводе в Краснотурьинске оторвало руку

Женщина на заводе в Краснотурьинске пострадала во время работы

5 сентября 2024, 06:50
Фото: 1MI

Женщине на заводе в Краснотурьинске оторвало руку

В Краснотурьинске пострадала сотрудница местного предприятия. Происшествие случилось 2 сентября 2024 года.

Свердловчанка делала очистку подшефного оборудования. В какой-то момент она зацепилась рукавом за перемешивающий механизм и ее руку затянуло в оборудование, рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе предприятия.

Пострадавшую женщину отвезли в медучреждение. После оказания первой медпомощи ей проводят обследование, чтобы проверить наличие или отсутствие других травм.

Напомним, 4 сентября 2024 года в Екатеринбурге погиб рабочий во время строительных работ дорожной развязки.

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