Жертва пьяного ДТП в Нижнем Тагиле возмущена просьбой адвоката отменить приговор

Также в апелляции указано, что в 2020 году Кудрявцев попал на прием к неврологу-эпилептологу, которая пояснила в суде, что у обвиняемого была черепно-мозговая травма. Кроме того, есть документальное подтверждение, что якобы в сентябре 2022 года у него случилась эпилептические припадки. При этом по показаниям друзей обвиняемого, которые находились в машине с Кудрявцевым и которые, по словам очевидцев, были пьяны, обвиняемый уснул — они услышали его храп. После столкновения Кудрявцев вышел из машины и начал ругаться. При этом у него было синее лицо и он, по словам свидетелей, якобы ничего не понимал.