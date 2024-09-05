tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

В Нижнем Тагиле адвокат просит отменить приговор виновнику пьяного ДТП

Жертва пьяного ДТП в Нижнем Тагиле возмущена просьбой адвоката отменить приговор

5 сентября 2024, 10:54
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле адвокат просит отменить приговор виновнику пьяного ДТП

Тагильчанка Светлана Белькова рассказала редакции TagilCity.ru, что адвокат водителя, который совершил на нее наезд, подал в Дзержинский районный суд апелляцию с просьбой отменить приговор. Женщина возмущена этим и намерена добиться справедливого наказания для виновника.

Адвокат Антона Кудрявцева заявил в апелляционной жалобе (документ имеется в распоряжении редакции), что суд неверно установил все обстоятельства дела. Также, по словам защитника, суд не соблюдал принципы законности и правовой справедливости. Кроме того, юридическая оценка действиям Кудрявцева, по заявлению адвоката, была дана неверно.

Согласно материалам дела, осужденный Кудрявцев рассказал следствию, что в момент управления транспортным средством у него случился приступ эпилепсии. При этом все свидетели инцидента рассказали, что по внешним признакам у обвиняемого было именно состояние алкогольного опьянения, а не судороги из-за эпилепсии. От медицинского освидетельствования он отказался.

Хочет обжаловать приговор: тагильчанин получил 4 года колонии-поселения за пьяное ДТП
Узнать подробнее
Кудрявцев считает, что все его ложно обвиняют. Видимо, все свидетели, в том числе и сотрудники ГАИ, просто не распознали в нем приступы эпилепсии, и только он один и его два друга, находящиеся в машине, также причем пьяные, считают, что был приступ. Но он просто пьяный был в хламину, вообще никакой. Говорят, на ногах не держался, стоять не мог. Есть его показания, есть видео, где он признает то, что он это совершил. Еще, говорят, на следующий день, когда он сидел по административке, он даже спрашивал, как девушка, жива ли она. То есть он это все понимал и осознавал, а когда вдруг появились деньги на адвоката, сразу появились другие показания, выдумки, ложные показания. Да смешно вообще, до абсурда доходит, — рассказала редакции TagilСity.ru Светлана Белькова, пострадавшая в пьяном ДТП.
Почему пьяные ездят за рулем: дефицит кадров ГИБДД, мягкое наказание и другие причины
Узнать подробнее

Также в апелляции указано, что в 2020 году Кудрявцев попал на прием к неврологу-эпилептологу, которая пояснила в суде, что у обвиняемого была черепно-мозговая травма. Кроме того, есть документальное подтверждение, что якобы в сентябре 2022 года у него случилась эпилептические припадки. При этом по показаниям друзей обвиняемого, которые находились в машине с Кудрявцевым и которые, по словам очевидцев, были пьяны, обвиняемый уснул — они услышали его храп. После столкновения Кудрявцев вышел из машины и начал ругаться. При этом у него было синее лицо и он, по словам свидетелей, якобы ничего не понимал.

Вдруг появились ложные показания, какие-то нелепые выдумки. Будут теперь в областном суде рассматривать. Я пойду до конца. У меня за плечами уже восемь операций, столько же еще предстоит. Дали группу инвалидности, а он гуляет на свободе. Ему точно светит наказание. Это вообще большая наглость с его стороны. Он сейчас просто тянет время, чтобы подольше погулять на свободе, — рассказала Светлана Белькова журналисту редакции TagilCity.ru.

19 июля 2024 года в Дзержинском суде Нижнего Тагила огласили приговор Антону Кудрявцеву. Человек, который предположительно в состоянии алкогольного опьянения в 2022 году сбил на пешеходном переходе тагильчанку Светлану Белькову, был приговорен к четырем годам и одному месяцу колонии поселения. Светлана же перенесла уже восемь операций, и еще столько же ждет ее впереди.

Читайте также:
В Екатеринбурге арестовали мигранта, который приставал к девочкам на остановке«Он был сильно пьян»: виновник аварии скрылся с места ДТП в Нижнем ТагилеВ Екатеринбурге начался суд над сотрудницей опеки за подделку документов
#Артем Карнаухов#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#Свердловская область#Суд#Полиция#Уголовное дело#Апеляция#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
«Хочу выкачать информацию и чтобы он сразу умер»: отец убитой девочки об обвиняемом
Сегодня, 11:31
В Свердловской области за неделю поймали 286 водителей без прав
Сегодня, 08:23
В Свердловской области ФСИН передумала восстанавливать сгоревшую колонию
Сегодня, 07:39
Турфирма заплатит застрявшим в Турции жителям Каменска-Уральского 202 тысячи рублей
Сегодня, 07:51
В Свердловской области ФСИН передумала восстанавливать сгоревшую колонию
Сегодня, 07:39