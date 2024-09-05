Житель Нижнего Тагила на Вагонке бросался на детей с ножом

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
По словам очевидицы, горожанин бегал во дворе и угрожал ножом детям. Также он забирал их вещи и кричал, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Местные жители вызвали правоохранителей. Один из родителей сумел скрутить дебошира. Полицейские, приехав на вызов, забрали мужчину в отделение.
Напомним, в Екатеринбурге мужчина бросался ножами с 25 этажа. Однажды нож чуть не попал в детей на детской площадке.