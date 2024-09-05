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Житель Нижнего Тагила на Вагонке бросался на детей с ножом

Житель Нижнего Тагила на Вагонке бросался на детей с ножом

5 сентября 2024, 04:50
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле мужчина бросался на детей с ножом в Дзержинском районе. Инцидент произошел на Ленинградском проспекте.

По словам очевидицы, горожанин бегал во дворе и угрожал ножом детям. Также он забирал их вещи и кричал, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Видео: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

Местные жители вызвали правоохранителей. Один из родителей сумел скрутить дебошира. Полицейские, приехав на вызов, забрали мужчину в отделение.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина бросался ножами с 25 этажа. Однажды нож чуть не попал в детей на детской площадке.

Девочка в Екатеринбурге гуляла с ножом на детской площадке
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