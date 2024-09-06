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В Нижнем Тагиле похоронили 11-летнюю Настю Якину

«Была доброй и отзывчивой девочкой»: Нижний Тагил простился с Настей Якиной

6 сентября 2024, 09:40
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле похоронили 11-летнюю Настю Якину

Церемония прощания с убитой 11-летней Настей Якиной состоялась 6 сентября 2024 года. Панихида проходила в Храме Воскресения Христова на Вагонке в Нижнем Тагиле.

В 13:30 у Храма Воскресения Христова собрались родные девочки, близкие друзья и просто сочувствующее тагильчане. На прощание с девочкой приехало много детей ее возраста.

Десятки людей несли на место прощания венки с цветами и пытались хоть как-то поддержать убитых горем родных Насти.

Прощание с Настей Якиной в Нижнем ТагилеПрощание с Настей Якиной в Нижнем Тагиле
Прощание с Настей Якиной в Нижнем ТагилеПрощание с Настей Якиной в Нижнем Тагиле
Прощание с Настей Якиной в Нижнем ТагилеПрощание с Настей Якиной в Нижнем Тагиле
Прощание с Настей Якиной в Нижнем ТагилеПрощание с Настей Якиной в Нижнем Тагиле
Прощание с Настей Якиной в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru
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На месте дежурил экипаж скорой помощи и несколько полицейских. Некоторые из присутствующих не могли сдержать слез.

Ребенок был не крещен и по православным правила ее не отпевали, а провели лишь гражданскую панихиду.

Во время прощания слово взяла классная руководительница Насти. Женщина с теплотой в голосе вспоминала свою ученицу.

Настенька была доброй и отзывчивой девочкой. Любила рисовать и участвовать во всех спортивных состязаниях. Была очень активной, — со слезами на глазах рассказала классная руководительница Насти.
Прощание с Настей Якиной в Нижнем ТагилеПрощание с Настей Якиной в Нижнем Тагиле
Прощание с Настей Якиной в Нижнем ТагилеПрощание с Настей Якиной в Нижнем Тагиле
Прощание с Настей Якиной в Нижнем ТагилеПрощание с Настей Якиной в Нижнем Тагиле
Прощание с Настей Якиной в Нижнем ТагилеПрощание с Настей Якиной в Нижнем Тагиле
Прощание с Настей Якиной в Нижнем ТагилеПрощание с Настей Якиной в Нижнем Тагиле
Прощание с Настей Якиной в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru
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Настя ушла из дома 31 августа гулять. Домой девочка не вернулась. Полиция объявила пропавшую в розыск, а 3 сентября тело девочки обнаружили в подвале собственного дома. Подозреваемого в убийстве ребенка отправили в СИЗО на 2 месяца.

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