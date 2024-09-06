«Была доброй и отзывчивой девочкой»: Нижний Тагил простился с Настей Якиной

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
В 13:30 у Храма Воскресения Христова собрались родные девочки, близкие друзья и просто сочувствующее тагильчане. На прощание с девочкой приехало много детей ее возраста.
Десятки людей несли на место прощания венки с цветами и пытались хоть как-то поддержать убитых горем родных Насти.
На месте дежурил экипаж скорой помощи и несколько полицейских. Некоторые из присутствующих не могли сдержать слез.
Ребенок был не крещен и по православным правила ее не отпевали, а провели лишь гражданскую панихиду.
Во время прощания слово взяла классная руководительница Насти. Женщина с теплотой в голосе вспоминала свою ученицу.
Настенька была доброй и отзывчивой девочкой. Любила рисовать и участвовать во всех спортивных состязаниях. Была очень активной, — со слезами на глазах рассказала классная руководительница Насти.
Настя ушла из дома 31 августа гулять. Домой девочка не вернулась. Полиция объявила пропавшую в розыск, а 3 сентября тело девочки обнаружили в подвале собственного дома. Подозреваемого в убийстве ребенка отправили в СИЗО на 2 месяца.