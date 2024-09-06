«Дал Бог зайку — даст и лужайку»: россиянок призвали рожать в 18 лет

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
По ее словам, семьи созданные во время учебы в ВУЗе самые крепкие. Депутат также добавила, что замораживать «не понятно что» не нужно, рожать «по старинке» — самый лучший вариант, сообщает Коммерсантъ.
Уверенность в завтрашнем дне — это главное, что должно быть у такой семьи, однако Рябцева не рассказала, как можно добиться уверенности в завтрашнем дне студенту с ребенком и с маленькой стипендией.
Напомним, что в Свердловской области катастрофическая нехватка электриков. Депутаты призывают больше рожать, чтобы исправить эту проблему.