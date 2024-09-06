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Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

Депутат Госдумы от Свердловской области призвала россиянок рожать в 18 лет

«Дал Бог зайку — даст и лужайку»: россиянок призвали рожать в 18 лет

6 сентября 2024, 06:49
Фото: Изображение Midjourney

Депутат Госдумы от Свердловской области призвала россиянок рожать в 18 лет

Депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева призвала россиян обзаводиться первым ребенком в 18 лет.

По ее словам, семьи созданные во время учебы в ВУЗе самые крепкие. Депутат также добавила, что замораживать «не понятно что» не нужно, рожать «по старинке» — самый лучший вариант, сообщает Коммерсантъ.

Уверенность в завтрашнем дне — это главное, что должно быть у такой семьи, однако Рябцева не рассказала, как можно добиться уверенности в завтрашнем дне студенту с ребенком и с маленькой стипендией.

Напомним, что в Свердловской области катастрофическая нехватка электриков. Депутаты призывают больше рожать, чтобы исправить эту проблему.

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#Вадим Бредников#Общество#Дети#Свердловская область#Рождаемость#Депутаты#Депутат#Демография#Екатеринбург#Депутат Госдумы
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