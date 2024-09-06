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Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Депутат Хамзаев считает, что нужно лишать водителей прав за неоплаченные штрафы

6 сентября 2024, 06:11
Депутат отметил, что смысл штрафа в том, чтобы при его оплате водитель «чувствовал потерю». Так граждане начнут задумываться в следующий раз, стоит ли нарушать правила дорожного движения.

Султан Хамзаев, депутат Госдумы, в беседе с «Ридусом» высказал мнение, что водителей стоит лишать прав на управление транспортным средством за неоплаченные штрафы. Так он прокомментировал историю из Ярославской области, где депутат областной Думы Марина Степанова врезалась в автобус с пассажирами. За ней числятся 23 неоплаченных штрафа за нарушение ПДД.

Собеседник издания считает, что если у человека больше десяти неоплаченных штрафов, то он должен автоматически лишиться права на управление автомобилем, пока не оплатит всё. По его мнению это научит людей более ответственно подходить к соблюдению правил дорожного движения. Хамзаев назвал ненормальной ситуацию, когда человек накапливает по 100-200 штрафов и считает возможным не оплачивать их. Он добавил, что понимает, что таким людям блокируют карты, но они могут ей и не пользоваться.

Депутат признал, что сегодня штрафы за нарушения ПДД в стране немаленькие. По его словам, в Дагестане нарушителей штрафуют на миллиарды рублей. Он отметил, что смысл штрафов в том, чтобы после их оплаты чувствовать «какую-то потерю». Это заставит подумать, стоит ли нарушать в следующий раз.

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