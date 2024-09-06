Депутат Хамзаев считает, что нужно лишать водителей прав за неоплаченные штрафы

Собеседник издания считает, что если у человека больше десяти неоплаченных штрафов, то он должен автоматически лишиться права на управление автомобилем, пока не оплатит всё. По его мнению это научит людей более ответственно подходить к соблюдению правил дорожного движения. Хамзаев назвал ненормальной ситуацию, когда человек накапливает по 100-200 штрафов и считает возможным не оплачивать их. Он добавил, что понимает, что таким людям блокируют карты, но они могут ей и не пользоваться.