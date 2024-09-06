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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Девушка в Екатеринбурге крала деньги у таксистов с помощью сим-карт

Девушка в Екатеринбурге крала деньги у таксистов с помощью сим-карт

6 сентября 2024, 10:02
Фото: 1MI
В Екатеринбурге девушка хитрым способом обкрадывала водителей такси на протяжении нескольких месяцев в 2024 году.

Так, один из потерпевших рассказал, что в июле он подвозил девушку, которая в конце поездки сказала, что у нее нет с собой денег. Она попросила телефон, чтобы позвонить своему парню вынести деньги, пишет Ура.ру.

Однако дозвониться екатеринбурженка якобы не смогла, и тогда таксист попросил, чтобы она вышла из машины. Когда водитель взял телефон, он заметил, что отсутствует сим-карта. Мужчина ее заблокировал и отправился в банк, где ему сообщили, что с банковской карты были списаны деньги около восьми тысяч рублей.

Через некоторое время горожанин узнал о других аналогичных случаях, а также о том, что была задержана девушка, которая промышляла подобными деяниями. Он пришел в полицию и узнал, что ранее судимая гражданка переводила деньги с чужих телефонов на свою сим-карту, после чего чужие вставляла в свой телефон и отправляла деньги на интернет-кошелек с помощью команды 900.

Напомним, женщина в Свердловской области в течение 10 лет украла почти 500 миллионов у пожилых людей.

Екатеринбуржец за 20 секунд украл несколько iPhone почти на миллион рублей
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