Девушка в Екатеринбурге крала деньги у таксистов с помощью сим-карт

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Так, один из потерпевших рассказал, что в июле он подвозил девушку, которая в конце поездки сказала, что у нее нет с собой денег. Она попросила телефон, чтобы позвонить своему парню вынести деньги, пишет Ура.ру.
Однако дозвониться екатеринбурженка якобы не смогла, и тогда таксист попросил, чтобы она вышла из машины. Когда водитель взял телефон, он заметил, что отсутствует сим-карта. Мужчина ее заблокировал и отправился в банк, где ему сообщили, что с банковской карты были списаны деньги около восьми тысяч рублей.
Через некоторое время горожанин узнал о других аналогичных случаях, а также о том, что была задержана девушка, которая промышляла подобными деяниями. Он пришел в полицию и узнал, что ранее судимая гражданка переводила деньги с чужих телефонов на свою сим-карту, после чего чужие вставляла в свой телефон и отправляла деньги на интернет-кошелек с помощью команды 900.
Напомним, женщина в Свердловской области в течение 10 лет украла почти 500 миллионов у пожилых людей.