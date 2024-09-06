Девушка в Екатеринбурге крала деньги у таксистов с помощью сим-карт

Через некоторое время горожанин узнал о других аналогичных случаях, а также о том, что была задержана девушка, которая промышляла подобными деяниями. Он пришел в полицию и узнал, что ранее судимая гражданка переводила деньги с чужих телефонов на свою сим-карту, после чего чужие вставляла в свой телефон и отправляла деньги на интернет-кошелек с помощью команды 900.