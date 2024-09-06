tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Директора компании в Екатеринбурге заставили демонтировать 28-метровую вышку

Директора компании в Екатеринбурге заставили демонтировать 28-метровую вышку

6 сентября 2024, 06:18
Фото: 1MI
В Екатеринбурге пропала 28-метровая вышка, которая находилась на Первомайской улице.

От руководителя должника-компании, который не демонтировал вышку в ранее указанный срок, суд снова потребовал убрать данную конструкцию, рассказали в пресс-службе региональных судебных приставов.

Директора также предупредили, что в случае, если требование не будет исполнено, его привлекут к административной, а затем к уголовной ответственности. После этого должник исполнил решение суда.

Напомним, предприниматель в Екатеринбурге после требований судебных приставов снес автомойку, которую он построил незаконно.

Екатеринбургские приставы нашли мотоцикл должника в кустах
Узнать подробнее
Читайте также:
В Первоуральске прошли прения по делу заместителя директора местного «Водоканала»В Екатеринбурге вынесли приговор 11 «гражданам СССР»*В Свердловской области отец похитил близнецов
#Елизавета Зиборова#Общество#Суд#Директор#Конструкция#Судебные приставы#Демонтаж#Организация#Требование#Екатеринбург
Подпишитесь
«Была доброй и отзывчивой девочкой»: Нижний Тагил простился с Настей Якиной
Сегодня, 09:40
В Нижнем Тагиле ВГОК заплатит слесарю крупную сумму за травму на работе
Сегодня, 05:49
Житель Екатеринбурга пытался сжечь жену и ребенка после ссоры
Сегодня, 05:54
В Нижний Тагил придет «золотая осень»
Сегодня, 06:11
Колониям в Свердловской области не хватает имамов для борьбы с терроризмом
Сегодня, 06:14