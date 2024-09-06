Директора компании в Екатеринбурге заставили демонтировать 28-метровую вышку

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
От руководителя должника-компании, который не демонтировал вышку в ранее указанный срок, суд снова потребовал убрать данную конструкцию, рассказали в пресс-службе региональных судебных приставов.
Директора также предупредили, что в случае, если требование не будет исполнено, его привлекут к административной, а затем к уголовной ответственности. После этого должник исполнил решение суда.
Напомним, предприниматель в Екатеринбурге после требований судебных приставов снес автомойку, которую он построил незаконно.