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Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

Для курящих людей в Нижнем Тагиле ввели новые ограничения

Для курящих людей в Нижнем Тагиле ввели новые ограничения

6 сентября 2024, 06:58
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле ввели новые ограничения для курения в общественных местах. Запрет действует по всей Свердловской области с 6 сентября 2024 года.

Так, тагильчанам теперь не разрешается курить на автобусных остановках, в крытых надземных переходах, около зданий органов власти. Указ о данных запретах подписал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Курить теперь нельзя также в таких природных зонах, как сады, парки и скверы, на парковках, около ТЦ и общепитов. В случае нарушения ограничений назначается штраф в размере от 500 до 1500 рублей.

Напомним, новые ограничения по курению на улице распространяются также на весь регион.

Разрешенных мест для курения станет меньше в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Запрет#Курение#Ограничения#18+#Екатеринбург#Запрет курения#Горожане
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