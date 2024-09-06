Для курящих людей в Нижнем Тагиле ввели новые ограничения

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
Так, тагильчанам теперь не разрешается курить на автобусных остановках, в крытых надземных переходах, около зданий органов власти. Указ о данных запретах подписал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
Курить теперь нельзя также в таких природных зонах, как сады, парки и скверы, на парковках, около ТЦ и общепитов. В случае нарушения ограничений назначается штраф в размере от 500 до 1500 рублей.
Напомним, новые ограничения по курению на улице распространяются также на весь регион.