Эти вещи стираю только в горячей воде, и вот почему: лайфхаки от владельца прачечной

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Если у вас накопилась целая куча вещей для стирки, то внимательно отсортируйте вещи и отложите те, для которых не подходит низкий температурный режим. Владелица прачечной The Laundry Basket LLC Гиацинт Такер выделяет пять таких позиций.
Даже если вы меняете постельное белье каждое неделю, а полотенца — раз в несколько дней, их все равно нельзя стирать в холодной или чуть теплой воде, считает эксперт. Все дело в том, что в белье накапливаются бактерии, пылевые клещи и аллергены. И горячая вода вместе с моющим средством хорошо справляются с этой проблемой. Минимальная температура при стирке должна быть около 55 градусов.
Используйте качественное моющее средство и обязательно тщательно прополощите белье, — советует Гиацинт Такер.
По этим позициям, наверное, даже объяснять ничего не нужно. Эти вещи традиционно очень сильно пачкаются. И добиться, например, белых пяточек у носков при стирке в холодной воде в принципе не возможно. При стирке этих вещей эксперт советует использовать дополнительное дезинфицирующее средство или белый столовый уксус.
У детей, особенно младенцев, очень нежная кожа, а иммунитет еще не сформирован до конца. Вот почему их вещи должны быть идеально чистыми. Как мы уже отметили, бактерии, пылевые клещи и аллергены невозможно уничтожить в холодной воде, а потому выбор для детской одежды — только горячая вода.
На кухонных полотенцах, как правило, есть пятна от жира, масла и копоти, поэтому стирать их надо отдельно от остальных вещей и, конечно же, в горячей воде. Кроме того, в этом случае целесообразно применение разного рода пятновыводителей или кислородных отбеливателей.
Эти предметы гардероба не требуют постоянной стирки в горячей воде, но время от времени простирывать их при высоких температурах все же необходимо.
Несмотря на то, что синтетические ткани, используемые в спортивной одежде, можно стирать в холодной воде, чтобы сохранить их эластичность, периодическая стирка горячей водой может помочь удалить бактерии и неприятные запахи, — утверждает Гиацинт Такер.
Горячая вода вовсе не является панацеей и сама по себе не сделает вещи идеально чистыми. Вот почему необходимо обязательно осматривать вещи на предмет пятен и пользоваться по возможности разного рода пятновыводителями. Кроме того, необходимо помнить, что не все загрязнения отстирываются именно горячей водой. Так, кровь при контакте с ней моментально сворачивается и прямо-таки въедается в волокна ткани — отстирать такие пятна потом крайне сложно. Вот почему кровь предварительно нужно отстирывать в холодной воде с хозяйственным мылом или пятновыводителем, также отмечает эксперт.
Ранее эксперт Марина Жукова рассказала, как отстирать жирные пятна с кухонных полотенец.