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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Эти вещи стираю только в горячей воде, и вот почему: лайфхаки от владельца прачечной

Эти вещи стираю только в горячей воде, и вот почему: лайфхаки от владельца прачечной

6 сентября 2024, 11:04
Фото: tagilcity.ru
Многие стирают вещи в машине-автомате в холодной или чуть теплой воде, чтобы сэкономить электроэнергию и избежать быстрого износа одежды. Однако некоторые предметы гардероба таким способом в порядок не приведешь — им нужна стирка именно в горячей воде.

Если у вас накопилась целая куча вещей для стирки, то внимательно отсортируйте вещи и отложите те, для которых не подходит низкий температурный режим. Владелица прачечной The Laundry Basket LLC Гиацинт Такер выделяет пять таких позиций.

Первое: постельное белье и полотенца

Даже если вы меняете постельное белье каждое неделю, а полотенца — раз в несколько дней, их все равно нельзя стирать в холодной или чуть теплой воде, считает эксперт. Все дело в том, что в белье накапливаются бактерии, пылевые клещи и аллергены. И горячая вода вместе с моющим средством хорошо справляются с этой проблемой. Минимальная температура при стирке должна быть около 55 градусов.

Используйте качественное моющее средство и обязательно тщательно прополощите белье, — советует Гиацинт Такер.
Фото: 1MI

Второе: нижнее белье и носки

По этим позициям, наверное, даже объяснять ничего не нужно. Эти вещи традиционно очень сильно пачкаются. И добиться, например, белых пяточек у носков при стирке в холодной воде в принципе не возможно. При стирке этих вещей эксперт советует использовать дополнительное дезинфицирующее средство или белый столовый уксус.

Третье: детская одежда и тканевые подгузники

У детей, особенно младенцев, очень нежная кожа, а иммунитет еще не сформирован до конца. Вот почему их вещи должны быть идеально чистыми. Как мы уже отметили, бактерии, пылевые клещи и аллергены невозможно уничтожить в холодной воде, а потому выбор для детской одежды — только горячая вода.

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Четвертое: кухонные полотенца и салфетки

На кухонных полотенцах, как правило, есть пятна от жира, масла и копоти, поэтому стирать их надо отдельно от остальных вещей и, конечно же, в горячей воде. Кроме того, в этом случае целесообразно применение разного рода пятновыводителей или кислородных отбеливателей.

Пятое: спортивная одежда

Эти предметы гардероба не требуют постоянной стирки в горячей воде, но время от времени простирывать их при высоких температурах все же необходимо.

Несмотря на то, что синтетические ткани, используемые в спортивной одежде, можно стирать в холодной воде, чтобы сохранить их эластичность, периодическая стирка горячей водой может помочь удалить бактерии и неприятные запахи, — утверждает Гиацинт Такер.

Что еще нужно учесть при стирке

Горячая вода вовсе не является панацеей и сама по себе не сделает вещи идеально чистыми. Вот почему необходимо обязательно осматривать вещи на предмет пятен и пользоваться по возможности разного рода пятновыводителями. Кроме того, необходимо помнить, что не все загрязнения отстирываются именно горячей водой. Так, кровь при контакте с ней моментально сворачивается и прямо-таки въедается в волокна ткани — отстирать такие пятна потом крайне сложно. Вот почему кровь предварительно нужно отстирывать в холодной воде с хозяйственным мылом или пятновыводителем, также отмечает эксперт.

Ранее эксперт Марина Жукова рассказала, как отстирать жирные пятна с кухонных полотенец.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Чистота#Дом#Окружающая среда#Стирка#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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