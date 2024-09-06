Эти вещи стираю только в горячей воде, и вот почему: лайфхаки от владельца прачечной

Горячая вода вовсе не является панацеей и сама по себе не сделает вещи идеально чистыми. Вот почему необходимо обязательно осматривать вещи на предмет пятен и пользоваться по возможности разного рода пятновыводителями. Кроме того, необходимо помнить, что не все загрязнения отстирываются именно горячей водой. Так, кровь при контакте с ней моментально сворачивается и прямо-таки въедается в волокна ткани — отстирать такие пятна потом крайне сложно. Вот почему кровь предварительно нужно отстирывать в холодной воде с хозяйственным мылом или пятновыводителем, также отмечает эксперт.