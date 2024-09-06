Этим средством отмываю горы грязной и жирной посуды: готовлю его за одну минуту

Теперь попробуем очистить грязную плиту с помощью этого самодельного средства. Перед использованием хорошо встряхните бутылочку, чтобы состав стал однородным. Нанесите пасту на поверхность плиты, равномерно распределите ее и оставьте на 20-30 минут для воздействия. После этого с легкостью удалите загрязнения с помощью губки. Жесткая мочалка при этом не понадобится, так как жир, нагар и другие трудновыводимые пятна отмоются без особых усилий. А хранить пасту можно рядом со раковиной — ее срок годности практически не ограничен.