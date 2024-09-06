Этим средством отмываю горы грязной и жирной посуды: готовлю его за одну минуту

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Интернет сегодня буквально завален народными рецептами, которые помогают быстро и просто навести порядок на кухне. Умелые и практичные хозяйки уже давно отвергли дорогие средства по уходу за домом, предпочитая использовать доступные и бюджетные компоненты, что существенно экономит семейный бюджет. Многие из них самостоятельно создают чистящие средства, для чего требуется лишь несколько недорогих ингредиентов, а времени на подготовку — лишь пару минут. Эксперт по домоводству, автор и ведущая тематического YouTube-канала Марина Жукова делится одним из таких рецептов.
Чтобы приготовить эффективное средство, вам понадобятся следующие компоненты: соль — 2 столовые ложки, сода — 1 столовая ложка, гель для мытья посуды — 100 миллилитров, чуть теплая вода — 100 миллилитров.
Все ингредиенты нужно хорошо смешать и перелить в бутылку с дозатором. Отлично подойдет контейнер, оставшийся от геля для мытья посуды.
Каковы преимущества этого народного средства? Гель для мытья посуды замечательно расщепляет жирный налет. Сода является отличным абразивом, позволяющим удалять даже самые трудные загрязнения. А поваренная соль лишь усиливает положительный эффект.
Теперь попробуем очистить грязную плиту с помощью этого самодельного средства. Перед использованием хорошо встряхните бутылочку, чтобы состав стал однородным. Нанесите пасту на поверхность плиты, равномерно распределите ее и оставьте на 20-30 минут для воздействия. После этого с легкостью удалите загрязнения с помощью губки. Жесткая мочалка при этом не понадобится, так как жир, нагар и другие трудновыводимые пятна отмоются без особых усилий. А хранить пасту можно рядом со раковиной — ее срок годности практически не ограничен.
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