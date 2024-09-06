Как обвести вокруг пальца муравьев-вредителей на даче: гениальный и простой лайфхак

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
В целом муравьи не являются вредными насекомыми. Напротив, иногда их называют «санитарами леса», потому что они поедают мертвые растения и животных, помогая переработать их в питательные вещества. Этот процесс способствует поддержанию плодородия почвы и здоровья экосистемы. Также муравьи прокапывают норы, что способствует улучшению проницаемости почвы для воды и воздуха. А это, в свою очередь, благоприятно сказывается на росте растений. Некоторые муравьи собирают семена и переносят их с места на место, способствуя размножению растений. Однако все эти качества хороши для дикой природы.
На огороде же муравьи превращаются в настоящих вредителей, утверждают эксперты портала Ixbt.com. Например, они разводят тлю, используя ее фактически так же, как люди используют коров и коз: муравьи «доят» этих мелких козявок и получают вкусный и сладкий сок. Взамен тля получает защиту и может бесконтрольно размножаться. Кроме того, муравьи закисляют почву и разносят по участку семена сорняков.
Есть несколько методов борьбы с муравейниками на даче. Например, их выводят специализированными инсектицидами и делают отраву из таких веществ, как борная кислота, нашатырь или дрожжи.
Однако существует еще один способ, изобретенный российскими дачниками, который, как утверждается, действует безотказно. Народные умельцы советуют использовать в борьбе против муравьев обычное пшено.
Считается, что муравьи принимают пшено за свои яйца и начинают ухаживать за ними, забрасывая свое настоящее потомство. Этот метод, хоть и требует значительного количества пшена, показал свою эффективность на практике и заслуживает внимания как безопасное и натуральное средство борьбы с муравьями, — отмечают эксперты.
Все очень просто: необходимо рассыпать пшеничную крупу около муравейника и вдоль муравьиных троп. Если вы видите, что муравьи «купились» на вашу хитрость и начали собирать крупинки, то считайте, что вы победили. Уже скоро большая часть муравьиных яиц погибнет, муравьи оставят насиженное место на вашей грядке и уйдут навсегда.
А вот по этим причинам вы не можете полностью избавиться от тараканов в своем доме.