Как обвести вокруг пальца муравьев-вредителей на даче: гениальный и простой лайфхак

В целом муравьи не являются вредными насекомыми. Напротив, иногда их называют «санитарами леса», потому что они поедают мертвые растения и животных, помогая переработать их в питательные вещества. Этот процесс способствует поддержанию плодородия почвы и здоровья экосистемы. Также муравьи прокапывают норы, что способствует улучшению проницаемости почвы для воды и воздуха. А это, в свою очередь, благоприятно сказывается на росте растений. Некоторые муравьи собирают семена и переносят их с места на место, способствуя размножению растений. Однако все эти качества хороши для дикой природы.