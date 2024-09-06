Кобяков: На ВЭФ-2024 подписано более 300 соглашений на общую сумму 5,5 трлн рублей

Как отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков, за девять лет форум стал важным институтом национального развития. В этом году на форуме было проведено 120 сессий и круглых столов с участием более 700 спикеров. Кобяков отметил, что на форуме было подписано свыше 300 соглашений на сумму 5,5 триллиона рублей.