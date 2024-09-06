Кобяков: На ВЭФ-2024 подписано более 300 соглашений на общую сумму 5,5 трлн рублей

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Участниками ВЭФ стали руководители ведущих компаний России и зарубежья, высокопоставленные чиновники, а также признанные экономисты и эксперты. Главной темой ВЭФ-2024 была «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». В рамках форума состоялось множество деловых встреч, а среди присутствующих были 1515 представителей СМИ, передает vostokmedia.com.
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Как отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков, за девять лет форум стал важным институтом национального развития. В этом году на форуме было проведено 120 сессий и круглых столов с участием более 700 спикеров. Кобяков отметил, что на форуме было подписано свыше 300 соглашений на сумму 5,5 триллиона рублей.
На форуме состоялись встречи представителей бизнес-сообщества России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где обсуждались текущие и перспективные проекты. Также были организованы конференции российских и зарубежных ученых и педагогов.
Молодежная программа ВЭФ прошла в новом формате и привлекла около 1000 участников. Мероприятия Дня будущего позволили молодым людям погрузиться в атмосферу форума и пообщаться с ведущими предпринимателями. Всего прошло более 20 мероприятий.
Ключевым событием форума стало пленарное заседание с участием Владимира Путина. Президент обсудил будущее регионов Дальнего Востока, сотрудничество с дружественными странами и оценил текущее состояние мировой экономики.