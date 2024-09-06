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Коксовая батарея №10 ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле закрылась на ремонт

Коксовая батарея №10 ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле закрылась на ремонт

6 сентября 2024, 10:01
Фото: tagilcity.ru
Стало известно, что ЕВРАЗ НТМК закрыл на ремонт коксовую батарею №10 в Нижнем Тагиле. О том, как именно это будет реализовано, узнал TagilCity.ru.
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Выбросы

Согласно открытым данным центра электронных торгов, ЕВРАЗ НТМК завершил собирать заявки на ремонт установки 12 июля 2024 года. В настоящее время документы находятся в архиве, а в Нижнем Тагиле, по данным собственного источника TagilCity.ru, уже говорят о закрытии коксовой батареи №10.

Из технического задания следует, что на коксовой батарее №10 будет выполнен комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. В документах подробно описываются организационные моменты технического перевооружения: прописаны сроки, режим выполнения работ, комплектация, гарантии и многое другое. Цена контракта при этом не указывается. Начало работ на объекте — 10 сентября. Окончание — 11 ноября 2024 года.

Подрядчику необходимо иметь опыт выполнения подобных работ не менее трех лет, а также подкрепить это положительными отзывами.

Редакция запросила комментарий у пресс-службы предприятия о том, как на время ремонта будет организована работа сотрудников, а также о том, как переоснащение отразится на экологической ситуации в Нижнем Тагиле. Добавим, что коксовая батарея №10 была введена в эксплуатацию 35 лет назад.

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