Коксовая батарея №10 ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле закрылась на ремонт

Редакция запросила комментарий у пресс-службы предприятия о том, как на время ремонта будет организована работа сотрудников, а также о том, как переоснащение отразится на экологической ситуации в Нижнем Тагиле. Добавим, что коксовая батарея №10 была введена в эксплуатацию 35 лет назад.