Коксовая батарея №10 ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле закрылась на ремонт

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:13
Согласно открытым данным центра электронных торгов, ЕВРАЗ НТМК завершил собирать заявки на ремонт установки 12 июля 2024 года. В настоящее время документы находятся в архиве, а в Нижнем Тагиле, по данным собственного источника TagilCity.ru, уже говорят о закрытии коксовой батареи №10.
Из технического задания следует, что на коксовой батарее №10 будет выполнен комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. В документах подробно описываются организационные моменты технического перевооружения: прописаны сроки, режим выполнения работ, комплектация, гарантии и многое другое. Цена контракта при этом не указывается. Начало работ на объекте — 10 сентября. Окончание — 11 ноября 2024 года.
Подрядчику необходимо иметь опыт выполнения подобных работ не менее трех лет, а также подкрепить это положительными отзывами.
Редакция запросила комментарий у пресс-службы предприятия о том, как на время ремонта будет организована работа сотрудников, а также о том, как переоснащение отразится на экологической ситуации в Нижнем Тагиле. Добавим, что коксовая батарея №10 была введена в эксплуатацию 35 лет назад.