Колодцы и канализацию отремонтируют в спортшколе Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
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Здание находится на улице Октябрьской революции, 37а. Согласно документации, сроки выполнения работ составят 10 дней с даты заключения контракта.
Предварительно было проведено обследование сетей. Специалисты обнаружили коррозию, смещение стыков, заиливание и за участков канализации. А это существенно ограничивает ее пропускную способность. Также во всех колодцах обрушились кирпичные стенки, в них осадок.
Стоки не содержат в себе горючих жидкостей, вредных веществ и не превышают в составе ПДК веществ, разрешенных для сбросов в городскую сеть, выяснила редакция TagilCity.ru.
При ремонте будут использоваться трубы ПВХ на песчаной подушке. После монтажа подрядчик испытает их на герметичность и прочность, а затем необходимо восстановить тротуары, дороги и зеленые насаждения.
Напомним, что в Нижнем Тагиле на две недели перекрывают улицу Черных из-за ремонта канализации.