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Published Сегодня, 11:48

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Updated Сегодня, 11:50

В Нижнем Тагиле планируется ремонт канализации в спортшколе

Колодцы и канализацию отремонтируют в спортшколе Нижнего Тагила

6 сентября 2024, 11:48
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле планируется ремонт канализации в спортшколе

Ремонтные работы колодцев и наружной канализации будут проводиться в СШОР «Уралец» Нижнего Тагила. Подрядчику готовы заплатить 454 тысячи рублей.

Здание находится на улице Октябрьской революции, 37а. Согласно документации, сроки выполнения работ составят 10 дней с даты заключения контракта.

Предварительно было проведено обследование сетей. Специалисты обнаружили коррозию, смещение стыков, заиливание и за участков канализации. А это существенно ограничивает ее пропускную способность. Также во всех колодцах обрушились кирпичные стенки, в них осадок.

Стоки не содержат в себе горючих жидкостей, вредных веществ и не превышают в составе ПДК веществ, разрешенных для сбросов в городскую сеть, выяснила редакция TagilCity.ru.

При ремонте будут использоваться трубы ПВХ на песчаной подушке. После монтажа подрядчик испытает их на герметичность и прочность, а затем необходимо восстановить тротуары, дороги и зеленые насаждения.

Напомним, что в Нижнем Тагиле на две недели перекрывают улицу Черных из-за ремонта канализации.

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