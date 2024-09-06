Колониям в Свердловской области не хватает имамов для борьбы с терроризмом

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
На сегодняшний день в регионе насчитывается 30 учреждений ФСИН. Их посещает всего пять имамов. В результате один священнослужитель имеет возможность посетить колонию не более двух раз в год, так как у духовных наставников есть масса других обязанностей.
В итоге осужденные мусульмане слушают проповедников из других стран, некоторые из которых связаны с террористическими организациями. Об этом сообщает издание ЕАН со ссылкой на слова исламоведа Алексея Старостина.
Старостин назвал еще одну проблему в Российских колониях — это отсутствие раздельного содержания осужденных сторонников ИГИЛ* в колониях.
Ранее житель Качканара вступил в ряды террористов и уехал в Сирию.
ИГИЛ* является запрещенной в России террористической организацией.