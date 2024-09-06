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Колониям в Свердловской области не хватает имамов для борьбы с ИГИЛ*

Колониям в Свердловской области не хватает имамов для борьбы с терроризмом

6 сентября 2024, 06:14
Фото: Изображение Midjourney

Колониям в Свердловской области не хватает имамов для борьбы с ИГИЛ*

В местах лишения свободы Свердловской области наблюдается острая нехватка мусульманских священнослужителей. Это приводит к тому, что заключенные слушают проповедников из других стран, которые нередко связаны с ИГИЛ*.

На сегодняшний день в регионе насчитывается 30 учреждений ФСИН. Их посещает всего пять имамов. В результате один священнослужитель имеет возможность посетить колонию не более двух раз в год, так как у духовных наставников есть масса других обязанностей.

В итоге осужденные мусульмане слушают проповедников из других стран, некоторые из которых связаны с террористическими организациями. Об этом сообщает издание ЕАН со ссылкой на слова исламоведа Алексея Старостина.

Старостин назвал еще одну проблему в Российских колониях — это отсутствие раздельного содержания осужденных сторонников ИГИЛ* в колониях.

Ранее житель Качканара вступил в ряды террористов и уехал в Сирию.

ИГИЛ* является запрещенной в России террористической организацией.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Терроризм#Заключенные#Ислам#Екатеринбург
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