Конкурсы, выставки и походы: как отметят День пенсионера в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Тагильчане смогут посещать их уже начиная с сентября. Например, досуговый центр «Урал» принимает видеозаписи на конкурс «Осеннее очарование». Итоги будут подводиться 11 сентября. В «Красногвардейце» 19 сентября пройдет клуб «Киноакадемия».
В филиалах библиотек Нижнего Тагила состоятся музыкальные гостиные и праздничные программы. 27 сентября жителей города приглашают на Кубок города Нижний Тагил по быстрым шахматам среди ветеранов.
ФОК «Президентский» и СОК «Юпитер» несколько дней будут проводить для пенсионеров акцию по разовому бесплатному посещению (необходимо предъявить документы). Клуб туристов «Азимут» предлагает поход выходного дня и тематическую встречу «Именные улицы Тагила».
Также различные концерты будут проходить в домах культуры Нижнего Тагила и пригорода.
Напомним, что в сентябре в Нижнем Тагиле проводятся мероприятия по антитеррористической защищенности.