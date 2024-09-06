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Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:11

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В Нижнем Тагиле для пожилых людей пройдут мероприятия в честь Дня пенсионера

Конкурсы, выставки и походы: как отметят День пенсионера в Нижнем Тагиле

6 сентября 2024, 10:10
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле для пожилых людей пройдут мероприятия в честь Дня пенсионера

1 октября 2024 года в Свердловской области будет отмечаться День пенсионера. В Нижнем Тагиле в связи с этим пройдет множество мероприятий.

Тагильчане смогут посещать их уже начиная с сентября. Например, досуговый центр «Урал» принимает видеозаписи на конкурс «Осеннее очарование». Итоги будут подводиться 11 сентября. В «Красногвардейце» 19 сентября пройдет клуб «Киноакадемия».

В филиалах библиотек Нижнего Тагила состоятся музыкальные гостиные и праздничные программы. 27 сентября жителей города приглашают на Кубок города Нижний Тагил по быстрым шахматам среди ветеранов.

ФОК «Президентский» и СОК «Юпитер» несколько дней будут проводить для пенсионеров акцию по разовому бесплатному посещению (необходимо предъявить документы). Клуб туристов «Азимут» предлагает поход выходного дня и тематическую встречу «Именные улицы Тагила».

Также различные концерты будут проходить в домах культуры Нижнего Тагила и пригорода.

Напомним, что в сентябре в Нижнем Тагиле проводятся мероприятия по антитеррористической защищенности.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Пенсионеры#Концерт#Пожилые люди#Мероприятия#Екатеринбург
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