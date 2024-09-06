На певицу Монеточку* из Екатеринбурга завели уголовное дело

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Теперь Елизавете Гырдымовой* грозит штраф в 300 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы и, возможно, тюремное заключение, сообщает URA.RU.
Уголовное дело завела прокуратура города Москва.
Напомним, что статус иностранного агента певица получила 21 января 2023 года. В документах ведомства сказано, что свой статус певица получила за сбор денег в поддержку Украины и выкрикивание дискредитирующих армию России лозунгов.
* — признана иностранным агентом на территории Российской Федерации.