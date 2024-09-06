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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

На певицу Монеточку* из Екатеринбурга завели уголовное дело

На певицу Монеточку* из Екатеринбурга завели уголовное дело

6 сентября 2024, 14:08
Фото: 1MI
На певицу Монеточку* из Екатеринбурга завели уголовное дело за неисполнение обязанностей иностранных агентов.

Теперь Елизавете Гырдымовой* грозит штраф в 300 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы и, возможно, тюремное заключение, сообщает URA.RU.

Уголовное дело завела прокуратура города Москва.

Напомним, что статус иностранного агента певица получила 21 января 2023 года. В документах ведомства сказано, что свой статус певица получила за сбор денег в поддержку Украины и выкрикивание дискредитирующих армию России лозунгов.

* — признана иностранным агентом на территории Российской Федерации.

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#Вадим Бредников#Общество#Прокуратура#Свердловская область#Певица#Екатеринбург#Иностранный агент#Иноагент
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