Неизвестный в Екатеринбурге открыл стрельбу по дому

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Мужчина стрелял с 13 этажа в окна квартиры, которая находилась напротив его дома, пишет ЕАН.
Предположительно, выстрелы были сделаны из пневматического оружия. Момент стрельбы заметила одна из соседок. В полицию заявлений по факту данного инцидента не поступало.
Напомним, в августе 2024 года в Екатеринбурге неизвестный расстрелял окна многоэтажного дома, который находится в Пионерском районе. В полиции организовали проверку.