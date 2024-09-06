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Неизвестный в Екатеринбурге открыл стрельбу по дому

Неизвестный в Екатеринбурге открыл стрельбу по дому

6 сентября 2024, 10:35
Фото: 1MI
В Екатеринбурге неизвестный стрелял из оружия в окна квартиры из дома напротив. Инцидент произошел на Союзной улице.

Мужчина стрелял с 13 этажа в окна квартиры, которая находилась напротив его дома, пишет ЕАН.

Предположительно, выстрелы были сделаны из пневматического оружия. Момент стрельбы заметила одна из соседок. В полицию заявлений по факту данного инцидента не поступало.

Напомним, в августе 2024 года в Екатеринбурге неизвестный расстрелял окна многоэтажного дома, который находится в Пионерском районе. В полиции организовали проверку.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Полиция#Оружие#Стрельба#Многоэтажка#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент#Неизвестный
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