Новая поликлиника для взрослых открылась в Академическом районе Екатеринбурга

В медицинском учреждении на площади 17,8 тысячи квадратных метров будут работать 20 врачебных участков, в каждом из которых есть компьютеры, подключенные к единой медицинской информационно-аналитической системе. Кроме того, здесь оборудованы отделения неотложной помощи, лучевой диагностики, эндоскопии, лечебной физкультуры и физиотерапии и другие. Центр оснащен новейшей цифровой медицинской техникой: рентген-диагностическими комплексами, аппаратом КТ, аппаратами УЗИ экспертного класса, маммографом, денситометром, современным офтальмологическим и оториноларингологическим оборудованием. Кабинеты лечебной физкультуры и физиотерапии оснащены современной аппаратурой для реабилитации и восстановительного лечения.