Новая поликлиника для взрослых открылась в Академическом районе Екатеринбурга

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в запуске объекта:
«Сегодня в самом молодом, перспективном, энергичном и динамично развивающемся районе Екатеринбурга открывается самая большая и современная поликлиника. Это крупнейший проект по развитию инфраструктуры первичного звена здравоохранения, который мы смогли реализовать благодаря федеральной поддержке. Новая поликлиника — это еще один шаг в развитии инфраструктуры здравоохранения, которая необходима для создания инновационного медицинского кластера».
Открытие взрослой поликлиники в самом молодом районе региональной столицы стало возможным благодаря механизмам инфраструктурного меню и национальному проекту «Жилье и городская среда». Мощность нового подразделения больницы превышает 1 тысячу посещений в смену: взрослое поликлиническое отделение — 980 человек в смену, женская консультация — 150, травматологический пункт — 70.
Красавица-поликлиника — это не только уникальный медицинский объект. Архитектура, современный дизайн заслуживают уважения, и на презентации это видно. Хочу отметить, что она располагается в новом районе Академический, где также расположено большое количество открывающихся учреждений для детей, идет строительство жилья, — сказал в ходе видеоконференции министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
В медицинском учреждении на площади 17,8 тысячи квадратных метров будут работать 20 врачебных участков, в каждом из которых есть компьютеры, подключенные к единой медицинской информационно-аналитической системе. Кроме того, здесь оборудованы отделения неотложной помощи, лучевой диагностики, эндоскопии, лечебной физкультуры и физиотерапии и другие. Центр оснащен новейшей цифровой медицинской техникой: рентген-диагностическими комплексами, аппаратом КТ, аппаратами УЗИ экспертного класса, маммографом, денситометром, современным офтальмологическим и оториноларингологическим оборудованием. Кабинеты лечебной физкультуры и физиотерапии оснащены современной аппаратурой для реабилитации и восстановительного лечения.
Новая поликлиника для взрослых — это долгожданный объект, который улучшит доступность медицинских услуг для жителей района, так как они получат возможность получать квалифицированную помощь ближе к дому. Поликлиника была спроектирована нами с учетом количества уже существующих и будущих жильцов Академического района. Кроме того, это новые рабочие места: тут будут работать высококвалифицированные специалисты, которые смогут оказывать качественную медицинскую помощь своим пациентам, — подчеркнул председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.
Новая поликлиника станет частью медкластера «Академический». В ней разместятся аудитории и лекционный зал Уральской государственной медакадемии. Здесь же планируется проводить исследования общемирового значения, инновационные операции и другие подобные мероприятия.
Осенью 2023 года медицинский кластер презентовали на международной выставке-форуме на ВДНХ в день Свердловской области.
Медицинский кластер — важный шаг на пути Академического района к статусу уральского наукограда. На одной территории будут объединены уже существующие объекты здравоохранения Урала (Областная клиническая больница №1, Свердловский онкологический диспансер, НИИ ОММ и другие) и новые — из сферы образования и науки.
Напомним, за последние три года в Свердловской области отремонтированы более 200 медицинских учреждений, установлены свыше 80 фельдшерско-акушерских пунктов и зданий общих врачебных практик, закуплены 775 автомобилей скорой медицинской помощи и около семи тысяч единиц современного медицинского оборудования. В ближайших планах — завершение строительства восьми поликлиник в разных городах и селах региона: и детских, и взрослых. Продолжится и модернизация действующих медучреждений.