Новая скоростная «Ласточка» соединит Екатеринбург и Омск

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
О запуске нового скоростного поезда сообщили в пресс-службе РЖД.
Маршрут «Ласточки» Екатеринбург — Омск пройдет еще через одну региональную столицу — Тюмень. Здесь будет 15-минутная остановка. Дорога от начальной до конечной станции займет 12 часов.
Первый рейс состоится накануне новогодних праздников, 12 декабря 2024 года.
Ранее в РЖД пообещали 50-процентную скидку студентам и школьникам на поездки на пригородных поездах.