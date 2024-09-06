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Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

Из Екатеринбурга в Омск будет ездить скоростная «Ласточка»

Новая скоростная «Ласточка» соединит Екатеринбург и Омск

6 сентября 2024, 16:21
Фото: 1MI

Из Екатеринбурга в Омск будет ездить скоростная «Ласточка»

Жителям Свердловской области будет легче добраться до соседнего региона. В Омскую область будет ездить скоростная «Ласточка».

О запуске нового скоростного поезда сообщили в пресс-службе РЖД.

Маршрут «Ласточки» Екатеринбург — Омск пройдет еще через одну региональную столицу — Тюмень. Здесь будет 15-минутная остановка. Дорога от начальной до конечной станции займет 12 часов.

Первый рейс состоится накануне новогодних праздников, 12 декабря 2024 года.

Ранее в РЖД пообещали 50-процентную скидку студентам и школьникам на поездки на пригородных поездах.

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#Дарья Бобровицкая#Транспорт#Омск#Железная дорога#Ласточка#Екатеринбург
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