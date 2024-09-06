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В Нижнем Тагиле усилят безопасность на плотине у завода-музея

Охранников для плотины у завода-музея ищут в Нижнем Тагиле

6 сентября 2024, 10:48
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле усилят безопасность на плотине у завода-музея

В Нижнем Тагиле ищут частную фирму, которая займется охраной имущества на территории завода-музея. Администрация выделила на это 3,5 миллиона рублей.

Охрана будет обслуживать следующие объекты на территории: производственно-бытовые помещения, водосбросные сооружения, технические средства, систему видеонаблюдения, локальную систему оповещения. Договор заключат на срок с 1 октября 2024 года по 31 декабря 2025 года.

Изначально, подрядчик разработает должностную инструкцию для частного охранника. Сотрудники будут на работе в фирменной экипировке с эмблемой и без оружия, вести журнал учета посетителей.

На объект необходимо пропускать специалистов Службы экологической безопасности (списки составят заранее) и правоохранительных органов, выяснила редакция TagilCity.ru.

Ранее в Нижнем Тагиле была объявлена закупка на охрану центральной библиотеки.

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