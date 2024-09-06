Охранников для плотины у завода-музея ищут в Нижнем Тагиле

Охрана будет обслуживать следующие объекты на территории: производственно-бытовые помещения, водосбросные сооружения, технические средства, систему видеонаблюдения, локальную систему оповещения. Договор заключат на срок с 1 октября 2024 года по 31 декабря 2025 года.