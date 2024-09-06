Победила дружба: тагильские семьи сразились в «Магнитный бой» и «Не урони пингвина»

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Организатором турнира выступил городской Дворец национальных культур, а участвовали в нем семейные команды из детских садов №41, 133 и 135 объединения «Солнечный круг», говорится на его странице в соцсетях.
Ребята вместе с мамами и папами играли в такие увлекательные игры, как «Магнитный бой», «Ноев ковчег», «Крановщик», " Не урони пингвина», «Шахматы мемори» и другие. Победу не хотела упускать ни одна команда, но в итоге лидеры все же определились. Первое место заняла команда «Удача» из детского сада №41. Команда «Знайки» из ДОУ №133 получила титул «Самая внимательная». А дошколята и их родители из детского сада №135, которые выступали за команду «ЗаЗнайки» были признаны самыми дружными участниками турнира.
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