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Published Сегодня, 16:15

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Updated Сегодня, 16:17

В Нижнем Тагиле прошел семейный турнир по настольным играм

Победила дружба: тагильские семьи сразились в «Магнитный бой» и «Не урони пингвина»

6 сентября 2024, 16:15
Фото: детский сад «Солнечный круг»

В Нижнем Тагиле прошел семейный турнир по настольным играм

Открытый семейный турнир по настольным играм прошел в Нижнем Тагиле. Его участниками стали воспитанники объединения «Солнечный круг» вместе со своими родителями.

Организатором турнира выступил городской Дворец национальных культур, а участвовали в нем семейные команды из детских садов №41, 133 и 135 объединения «Солнечный круг», говорится на его странице в соцсетях.

Фото: детский сад «Солнечный круг»

Ребята вместе с мамами и папами играли в такие увлекательные игры, как «Магнитный бой», «Ноев ковчег», «Крановщик», " Не урони пингвина», «Шахматы мемори» и другие. Победу не хотела упускать ни одна команда, но в итоге лидеры все же определились. Первое место заняла команда «Удача» из детского сада №41. Команда «Знайки» из ДОУ №133 получила титул «Самая внимательная». А дошколята и их родители из детского сада №135, которые выступали за команду «ЗаЗнайки» были признаны самыми дружными участниками турнира.

Весной тагильские дошкольники победили во Всероссийском конкурсе «Первые шаги в науку».

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Турнир#Дошкольное образование#Игры#Екатеринбург
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