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Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

В Свердловской области суд конфисковал машину у любителя выпить

«Подарок на Новый год»: в Свердловской области суд конфисковал авто у любителя выпить

6 сентября 2024, 12:31
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области суд конфисковал машину у любителя выпить

В Байкаловском районе у мужчины отобрали машину за неоднократное вождение в нетрезвом виде.

Ирбитский районный суд приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ, запретил водить машину еще на 2,5 года и конфисковал автомобиль стоимостью 1,2 млн рублей.

31 декабря 2023 года, прям перед Новым годом, мужчина решил сделать себе подарок: сел за руль без прав и пьяным. Однако сотрудники ГИБДД такой подарок не оценили, его поймали и попросили пройти освидетельствование на алкоголь.

Первый раз его лишили водительского удостоверения 11 октября 2023 года.

Напомним, что в Нижнем Тагиле задержали автоинструктора из Верхней Салды. Он ехал на машине, будучи пьяным.

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