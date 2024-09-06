«Подарок на Новый год»: в Свердловской области суд конфисковал авто у любителя выпить

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Ирбитский районный суд приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ, запретил водить машину еще на 2,5 года и конфисковал автомобиль стоимостью 1,2 млн рублей.
31 декабря 2023 года, прям перед Новым годом, мужчина решил сделать себе подарок: сел за руль без прав и пьяным. Однако сотрудники ГИБДД такой подарок не оценили, его поймали и попросили пройти освидетельствование на алкоголь.
Первый раз его лишили водительского удостоверения 11 октября 2023 года.
Напомним, что в Нижнем Тагиле задержали автоинструктора из Верхней Салды. Он ехал на машине, будучи пьяным.