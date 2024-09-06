Подростки в Екатеринбурге грабят кассу из магазинов «Жизньмарт»

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Злоумышленники разбивают стекла в окнах торговых точек и, проникнув внутрь, крадут кассовые аппараты, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Действия неизвестных попали на видеокамеры. Подросткам, достигшим 14 лет, грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или уголовная ответственность в виде лишения свободы до пяти лет. По словам представителей магазина, записи будут переданы в полицию.
Напомним, 21 августа 2024 года в Екатеринбурге компания подростков ограбила стоматологическую клинику. Сумма ущерба — 400 тысяч.