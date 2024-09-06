Подростки в Екатеринбурге грабят кассу из магазинов «Жизньмарт»

Действия неизвестных попали на видеокамеры. Подросткам, достигшим 14 лет, грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или уголовная ответственность в виде лишения свободы до пяти лет. По словам представителей магазина, записи будут переданы в полицию.