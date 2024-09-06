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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Подростки в Екатеринбурге грабят кассу из магазинов «Жизньмарт»

Подростки в Екатеринбурге грабят кассу из магазинов «Жизньмарт»

6 сентября 2024, 11:04
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
В Екатеринбурге группа подростков проникает в супермаркеты сети «Жизньмарт» и крадет из них кассу.

Злоумышленники разбивают стекла в окнах торговых точек и, проникнув внутрь, крадут кассовые аппараты, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Видео: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Действия неизвестных попали на видеокамеры. Подросткам, достигшим 14 лет, грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или уголовная ответственность в виде лишения свободы до пяти лет. По словам представителей магазина, записи будут переданы в полицию.

Напомним, 21 августа 2024 года в Екатеринбурге компания подростков ограбила стоматологическую клинику. Сумма ущерба — 400 тысяч.

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#Елизавета Зиборова#Полиция#Подростки#Криминал#Магазин#Видео#ЧП#Злоумышленники#18+#Екатеринбург#Проникновение#Инцидент
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