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Потускневшие золотые украшения снова засияют: 2 способа, которые не требуют затрат

Потускневшие золотые украшения снова засияют: 2 способа, которые не требуют затрат

6 сентября 2024, 08:50
Фото: 1MI
Если ваши любимые золотые серьги и обручальное кольцо потускнели и стали выглядеть дешево, попробуйте почистить их доступными домашними средствами.

«Не все то золото, что блестит», — гласит старая народная мудрость. Но иногда и само золото перестает блестеть, становится тусклым и похожим на обычную бижутерию. Этому есть несколько причин. Например, обручальные кольца люди обычно носят, не снимая, поэтому они постоянно подвергаются агрессивным внешним воздействиям — моющие средства, перепады температур. Но все же испортить золото довольно трудно — это очень стойкий металл с удивительными свойствами. Поэтому потускневшие ювелирные изделия нужно будет просто почистить. И для этого даже не придется покупать специальные химические средства. Эксперты портала «Белновости» предлагают экономичный вариант, который будет по карману любому человеку.

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Способ 1: сода+гель

К нам на помощь опять спешить незаменимая помощница — пищевая сода. Приготовим пасту: возьмем 1 чайную ложку пищевой соды и столько же геля для мытья посуды. Ингредиенты смешаем и положим потускневшие украшения примерно на 30 минут. После этого необходимо аккуратно почистить кольца и серьги мягкой зубной щеткой, сполоснуть водой, а затем отполировать салфеткой из микрофибры.

Способ 2: сода+зубная паста

Смешиваем в равных пропорциях пищевую соду, зубную пасту и воду. Опустите украшения на 20-30 минут, а затем почистите, как и в предыдущем варианте. Зубная паста может быть любой, но без абразивных частиц (такие обычно добавляют в отбеливающую пасту).

Что нельзя делать с золотыми украшениями

  • Не используйте абразивные средства или жесткие губки, они могут поцарапать золото.
  • Избегайте хлорсодержащих средств, так как они могут повредить золотые украшения, особенно если они имеют вставки из других материалов.

Как можно продлит срок службы золотых украшений

Снимайте украшения перед домашними работами, купанием или занятиями спортом.
Хранить ювелирные изделия лучше в отдельной коробке или мешочке, это поможет избежать царапин. А чтобы золотые украшения сохраняли свой блеск, рекомендуется проводить периодическую чистку хотя бы раз в несколько месяцев.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Дом#Окружающая среда#Золото#Чистка#Ювелирные украшения#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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