Потускневшие золотые украшения снова засияют: 2 способа, которые не требуют затрат

«Не все то золото, что блестит», — гласит старая народная мудрость. Но иногда и само золото перестает блестеть, становится тусклым и похожим на обычную бижутерию. Этому есть несколько причин. Например, обручальные кольца люди обычно носят, не снимая, поэтому они постоянно подвергаются агрессивным внешним воздействиям — моющие средства, перепады температур. Но все же испортить золото довольно трудно — это очень стойкий металл с удивительными свойствами. Поэтому потускневшие ювелирные изделия нужно будет просто почистить. И для этого даже не придется покупать специальные химические средства. Эксперты портала «Белновости» предлагают экономичный вариант, который будет по карману любому человеку.