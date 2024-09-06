Потускневшие золотые украшения снова засияют: 2 способа, которые не требуют затрат

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:52
«Не все то золото, что блестит», — гласит старая народная мудрость. Но иногда и само золото перестает блестеть, становится тусклым и похожим на обычную бижутерию. Этому есть несколько причин. Например, обручальные кольца люди обычно носят, не снимая, поэтому они постоянно подвергаются агрессивным внешним воздействиям — моющие средства, перепады температур. Но все же испортить золото довольно трудно — это очень стойкий металл с удивительными свойствами. Поэтому потускневшие ювелирные изделия нужно будет просто почистить. И для этого даже не придется покупать специальные химические средства. Эксперты портала «Белновости» предлагают экономичный вариант, который будет по карману любому человеку.
К нам на помощь опять спешить незаменимая помощница — пищевая сода. Приготовим пасту: возьмем 1 чайную ложку пищевой соды и столько же геля для мытья посуды. Ингредиенты смешаем и положим потускневшие украшения примерно на 30 минут. После этого необходимо аккуратно почистить кольца и серьги мягкой зубной щеткой, сполоснуть водой, а затем отполировать салфеткой из микрофибры.
Смешиваем в равных пропорциях пищевую соду, зубную пасту и воду. Опустите украшения на 20-30 минут, а затем почистите, как и в предыдущем варианте. Зубная паста может быть любой, но без абразивных частиц (такие обычно добавляют в отбеливающую пасту).
Снимайте украшения перед домашними работами, купанием или занятиями спортом.
Хранить ювелирные изделия лучше в отдельной коробке или мешочке, это поможет избежать царапин. А чтобы золотые украшения сохраняли свой блеск, рекомендуется проводить периодическую чистку хотя бы раз в несколько месяцев.
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