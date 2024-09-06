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Ребенок в Нижнем Тагиле погиб во время пожара в квартире

Пожар в квартире унес жизнь ребенка в Нижнем Тагиле

6 сентября 2024, 04:36
Фото: Изображение Midjourney

Ребенок в Нижнем Тагиле погиб во время пожара в квартире

В Нижнем Тагиле загорелась квартира многоэтажки на Балакинской улице. Есть погибший. Происшествие случилось 5 сентября 2024 года.

Известно, что огонь распространился в квартире на четвертом таже. В этот момент дома был 5-летний мальчик. Его мама ушла за младшим ребенком в детский сад, а когда пришла — уже был пожар.

Ребенок умер, несмотря на то, что врачи пытались его спасти. По предварительной версии, его не стало вследствие отравления продуктами горения, рассказал глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

В надзорном органе начали проверку по факту случившегося. Почему случилось возгорание — станет понятно по итогам проведенной экспертизы, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В Следкоме по факту смерти тагильчанина возбуждено уголовное дело, рассказал помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.

Напомним, 27 августа 2024 года в Нижнем Тагиле вспыхнул огонь в частном доме. Пожар возник из-за неисправной электропроводки.

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