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Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

Прощание с Настей Якиной, формальдегид, День пенсионера в Тагиле и изношенные сети

Прощание с Настей Якиной, формальдегид, День пенсионера в Тагиле и изношенные сети

6 сентября 2024, 17:02
Фото: Изображение Midjourney
Тагильчане простились с жестоко убитой 11-летней Настей. Горожане два дня дышали формальдегидом. Стала известна программа Дня пенсионера. ЕВРАЗ НТМК закрыл на ремонт коксовую батарею №10. В «Тагилэнерго» заявили о серьезном износе теплосетей. Подводим итоги Тагила и региона за 6 сентября.

В храме Воскресения Христова в Нижнем Тагиле простились с жестоко убитой 11-летней Настей Якиной. Прошла гражданская панихида, а отпевания не было, так как девочка не была крещена. Проводить ребенка в последний путь пришли учителя и одноклассники. Классная руководительница рассказала, что Настя была добрым и отзывчивым ребенком, она обожала спорт и хорошо рисовала.

«Была доброй и отзывчивой девочкой»: Нижний Тагил простился с Настей Якиной
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В начале сентября тагильчане на протяжении нескольких дней ощущали запах формальдегида. Было тяжело дышать, многие горожане отметили ухудшение самочувствия. Превышение концентрации вредного вещества официально было зафиксировано 3 сентября.

«Воняет конкретно»: жители Нижнего Тагила два дня дышали формальдегидом
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1 октября в Нижнем Тагиле отметят День пенсионера. Для пожилых людей пройдет множество интересных и увлекательных мероприятий. Они смогут принять участие в конкурсе «Осеннее очарование», посетить музыкальные гостиные в филиалах библиотек, концерты и турнир по быстрым шахматам.

Конкурсы, выставки и походы: как отметят День пенсионера в Нижнем Тагиле
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Коксовая батарея №10, принадлежащая ЕВРАЗ НТМК, закрыта на ремонт. Подрядчику предстоит провести пуско-наладочные и строительно-монтажные работы и завершить контракт к 11 ноября. Батарея №10 была открыта 35 лет назад.

Коксовая батарея №10 ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле закрылась на ремонт
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В Нижнем Тагиле складывается достаточно серьезная ситуация с состоянием городских теплосетей. По признанию директора МУП «Тагилэнерго» Дмитрия Чернушевича, коммуникации изношены более чем на 60%, а на Вагонке этот показатель достигает 85%. И переломить ситуацию пока не удается — для этого нужно в несколько раз увеличить объем проводимых работ.

Теплосети Нижнего Тагила изношены на 60%
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