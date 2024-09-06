Прощание с Настей Якиной, формальдегид, День пенсионера в Тагиле и изношенные сети

В храме Воскресения Христова в Нижнем Тагиле простились с жестоко убитой 11-летней Настей Якиной. Прошла гражданская панихида, а отпевания не было, так как девочка не была крещена. Проводить ребенка в последний путь пришли учителя и одноклассники. Классная руководительница рассказала, что Настя была добрым и отзывчивым ребенком, она обожала спорт и хорошо рисовала.