Прощание с Настей Якиной, формальдегид, День пенсионера в Тагиле и изношенные сети

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
В храме Воскресения Христова в Нижнем Тагиле простились с жестоко убитой 11-летней Настей Якиной. Прошла гражданская панихида, а отпевания не было, так как девочка не была крещена. Проводить ребенка в последний путь пришли учителя и одноклассники. Классная руководительница рассказала, что Настя была добрым и отзывчивым ребенком, она обожала спорт и хорошо рисовала.
В начале сентября тагильчане на протяжении нескольких дней ощущали запах формальдегида. Было тяжело дышать, многие горожане отметили ухудшение самочувствия. Превышение концентрации вредного вещества официально было зафиксировано 3 сентября.
1 октября в Нижнем Тагиле отметят День пенсионера. Для пожилых людей пройдет множество интересных и увлекательных мероприятий. Они смогут принять участие в конкурсе «Осеннее очарование», посетить музыкальные гостиные в филиалах библиотек, концерты и турнир по быстрым шахматам.
Коксовая батарея №10, принадлежащая ЕВРАЗ НТМК, закрыта на ремонт. Подрядчику предстоит провести пуско-наладочные и строительно-монтажные работы и завершить контракт к 11 ноября. Батарея №10 была открыта 35 лет назад.
В Нижнем Тагиле складывается достаточно серьезная ситуация с состоянием городских теплосетей. По признанию директора МУП «Тагилэнерго» Дмитрия Чернушевича, коммуникации изношены более чем на 60%, а на Вагонке этот показатель достигает 85%. И переломить ситуацию пока не удается — для этого нужно в несколько раз увеличить объем проводимых работ.