Система поддержки семей с детьми изменится в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Вопросы демографии, семейной политики, а также повышения уровня благополучия семей с детьми, в частности многодетных, являются ключевыми направлениями государственной политики. Президентом России Владимиром Путиным даны поручения по поддержке семей, защите семейных ценностей, материнства и детства в каждом регионе страны.
В Свердловской области выстроена системная работа по выполнению этих поручений, мы строим и модернизируем детские сады и школы, повышаем доступность медицинской и социальной помощи, создаем условия для занятий спортом и творчеством, уделяем большое внимание патриотической и воспитательной работе с детьми и молодежью. Тем не менее есть ряд направлений, которые требуют доработки, более продуктивного межведомственного взаимодействия, — подчеркнул Евгений Куйвашев.
Заместитель губернатора Павел Креков в ходе ежегодного доклада о положении семьи и детей в регионе заявил:
«Благодаря развитой системе мер поддержки число многодетных семей в регионе за последние 11 лет выросло в 2,5 раза и достигло 69 тысяч. В них воспитывается 229 тысяч детей».
Среди мер поддержки — выплата ежемесячной денежной премии в связи с рождением третьего или последующих детей, предоставление в собственность бесплатных земельных участков или компенсации за них, выдача областного материнского капитала. Кроме того, в 2023 году Свердловская область присоединилась к пилотному проекту по созданию семейных многофункциональных центров.
Согласно данным Свердловскстата, количество семей, нуждающихся в жилье, с 2019 года сократилось на 15%. Этому способствует в том числе региональная подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года». Расчет размера социальной выплаты для обеспечения жильем по проекту производится исходя из расчетной стоимости жилого помещения и норматива социальной выплаты:
При этом глава региона поручил министерству строительства и развития инфраструктуры и министерству по управлению госимуществом продолжить работу по созданию условий для обеспечения доступности жилья для семей с детьми, улучшению жилищных условий многодетных и молодых семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В сфере здравоохранения развивается система оказания специализированной помощи бесплодным супружеским парам, в том числе с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Повышается доступность и качество амбулаторно-поликлинической помощи, совершенствуется трехуровневая система оказания медпомощи матерям и детям, детям-инвалидам.
Работа по дальнейшему совершенствованию неонатального и пренатального скринингов для своевременного выявления наследственных заболеваний, ранней медико-социальной помощи детям с отклонениями в развитии здоровья и оказания необходимой помощи их семьям будет расширяться. В ближайшем будущем осуществится и внедрение новых технологий немедикаментозного лечения и профилактики заболеваний в загородных оздоровительных организациях.
В прошлом году на Среднем Урале на высоком уровне сохранился охват школьников горячим питанием в образовательных учреждениях — 95%. Укрепляется материально-техническая база пищеблоков, меняется и модернизируется технологическое оборудование, совершенствуются технологические процессы.
Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка и министерству образования и молодежной политики поручено не прекращать подготовку квалифицированных кадров со специальными знаниями технологии приготовления блюд для детского и диетического питания.