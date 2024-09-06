Система поддержки семей с детьми изменится в Свердловской области

Среди мер поддержки — выплата ежемесячной денежной премии в связи с рождением третьего или последующих детей, предоставление в собственность бесплатных земельных участков или компенсации за них, выдача областного материнского капитала. Кроме того, в 2023 году Свердловская область присоединилась к пилотному проекту по созданию семейных многофункциональных центров.