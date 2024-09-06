tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

Состояние пострадавшей сотрудницы завода в Краснотурьинске не улучшается

Состояние пострадавшей сотрудницы завода в Краснотурьинске не улучшается

6 сентября 2024, 08:57
Состояние женщины, пострадавшей во время работы на алюминиевом заводе в Краснотурьинске, стало хуже.

Состояние пострадавшей тяжелое. В областную больницу в Екатеринбурге пациентку не перевозят. При этом с ней ночью находилась ее мама, которой пришлось уговаривать врачей дать обезболивающее, пишет Е1.

По словам юриста Гульсум Клочковой, родственники женщины переживают за нее, а друзья семьи оказывают им поддержку и стараются привлечь к ситуации психологов и юристов.

Напомним, ЧП произошло 2 сентября 2024 года. Во время работы у свердловчанки затянуло руку в техническое оборудование, в результате чего конечность была оторвана.

Сотруднице завода в Свердловской области разорвало грудь из-за триммера
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщина на заводе в Краснотурьинске пострадала во время работыЖенщину в Новоуральске укусила гадюкаЖительница Березовского потеряла память после брошенной бутылки в голову
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Краснотурьинск#Завод#Женщина#ЧП#Состояние#Пострадавшая#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
«Была доброй и отзывчивой девочкой»: Нижний Тагил простился с Настей Якиной
Сегодня, 09:40
В Нижнем Тагиле ВГОК заплатит слесарю крупную сумму за травму на работе
Сегодня, 05:49
Житель Екатеринбурга пытался сжечь жену и ребенка после ссоры
Сегодня, 05:54
В Нижний Тагил придет «золотая осень»
Сегодня, 06:11
Колониям в Свердловской области не хватает имамов для борьбы с терроризмом
Сегодня, 06:14
Директора компании в Екатеринбурге заставили демонтировать 28-метровую вышку
Сегодня, 06:18