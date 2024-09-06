Состояние пострадавшей сотрудницы завода в Краснотурьинске не улучшается

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
Состояние пострадавшей тяжелое. В областную больницу в Екатеринбурге пациентку не перевозят. При этом с ней ночью находилась ее мама, которой пришлось уговаривать врачей дать обезболивающее, пишет Е1.
По словам юриста Гульсум Клочковой, родственники женщины переживают за нее, а друзья семьи оказывают им поддержку и стараются привлечь к ситуации психологов и юристов.
Напомним, ЧП произошло 2 сентября 2024 года. Во время работы у свердловчанки затянуло руку в техническое оборудование, в результате чего конечность была оторвана.