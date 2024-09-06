tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Стрелок из Нижнего Тагила занял призовое место на всероссийских соревнованиях

Стрелок из Нижнего Тагила занял призовое место на всероссийских соревнованиях

6 сентября 2024, 09:35
Фото: Изображение Midjourney
Стрелок из Нижнего Тагила Гордей Сусленков занял третье место на всероссийских соревнованиях.

Гордей Сусленков, воспитанник спортивной школы «Аист», выиграл третье место в соревновании по стрельбе в 125 мишеней.

Двенадцатая всероссийское соревнование по стрельбы проходило с 30 августа по 5 сентября в Татарстане.

Всего сборная свердловчан по сумме общих баллов смогла забрать третье место, сообщают в спортивной школе «Аист».

Напомним, что спортсмены из Свердловской области участвуют в паралимпийских играх в Париже.

Свердловские боксеры завоевали четыре медали на Спартакиаде учащихся России
Узнать подробнее
Читайте также:
Гонщики из Нижнего Тагила покоряют водные просторы: успехи на чемпионате РоссииЮная спортсменка из Нижнего Тагила обыграла на турнире опытного теннисистаВ Нижнем Тагиле проходят соревнования среди пожарных
#Вадим Бредников#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Соревнования#Спартакиада#Спортсмены#Призеры#Медали#Екатеринбург
Подпишитесь
«Была доброй и отзывчивой девочкой»: Нижний Тагил простился с Настей Якиной
Сегодня, 09:40
В Нижнем Тагиле ВГОК заплатит слесарю крупную сумму за травму на работе
Сегодня, 05:49
Житель Екатеринбурга пытался сжечь жену и ребенка после ссоры
Сегодня, 05:54
В Нижний Тагил придет «золотая осень»
Сегодня, 06:11
Колониям в Свердловской области не хватает имамов для борьбы с терроризмом
Сегодня, 06:14
Директора компании в Екатеринбурге заставили демонтировать 28-метровую вышку
Сегодня, 06:18