Стрелок из Нижнего Тагила занял призовое место на всероссийских соревнованиях

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Гордей Сусленков, воспитанник спортивной школы «Аист», выиграл третье место в соревновании по стрельбе в 125 мишеней.
Двенадцатая всероссийское соревнование по стрельбы проходило с 30 августа по 5 сентября в Татарстане.
Всего сборная свердловчан по сумме общих баллов смогла забрать третье место, сообщают в спортивной школе «Аист».
Напомним, что спортсмены из Свердловской области участвуют в паралимпийских играх в Париже.