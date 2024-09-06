Студенты тагильского техникума будут заниматься в обновленном спортзале

В Нижнем Тагиле отремонтируют спортзал в техникуме на Вые

В Нижнем Тагиле планируется провести капитальный ремонт спортивного зала в «Высокогорском многопрофильном техникуме». Начальная сумма контракта составляет почти семь миллионов рублей.