Студенты тагильского техникума будут заниматься в обновленном спортзале

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Техникум находится на Липовом тракте, 11. Сдать объект заказчику нужно по истечению 90 календарных дней после заключения контракта.
Согласно документации, объем работ предстоит достаточно большой. Строителям необходимо разобрать полы, демонтировать светильники, окна, двери и установить новые.
В помещении появятся новая разборная шведская стенка, столы, шкафы под мойки. Также будут заменены унитазы, умывальники, смесители. Весь строительный мусор подрядчик вывезет, выяснила редакция TagilCity.ru.
После сдачи объекта, необходимо предоставить гарантию длительностью в 24 месяца. Заявки потенциальные подрядчики могут подавать до 13 сентября 2024 года.
А в тагильской спортшколе «Уралец» предстоит ремонт канализации и колодцев.