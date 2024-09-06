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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

В Нижнем Тагиле отремонтируют спортзал в техникуме на Вые

Студенты тагильского техникума будут заниматься в обновленном спортзале

6 сентября 2024, 12:29
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле отремонтируют спортзал в техникуме на Вые

В Нижнем Тагиле планируется провести капитальный ремонт спортивного зала в «Высокогорском многопрофильном техникуме». Начальная сумма контракта составляет почти семь миллионов рублей.

Техникум находится на Липовом тракте, 11. Сдать объект заказчику нужно по истечению 90 календарных дней после заключения контракта.

Согласно документации, объем работ предстоит достаточно большой. Строителям необходимо разобрать полы, демонтировать светильники, окна, двери и установить новые.

В помещении появятся новая разборная шведская стенка, столы, шкафы под мойки. Также будут заменены унитазы, умывальники, смесители. Весь строительный мусор подрядчик вывезет, выяснила редакция TagilCity.ru.

После сдачи объекта, необходимо предоставить гарантию длительностью в 24 месяца. Заявки потенциальные подрядчики могут подавать до 13 сентября 2024 года.

А в тагильской спортшколе «Уралец» предстоит ремонт канализации и колодцев.

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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Дети#Студенты#Ремонт#Капремонт#Спортзал#Техникум#Екатеринбург
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