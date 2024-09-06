Тараканы лезут из всех щелей: 5 главных ошибок в борьбе с зловредными насекомыми

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Тараканы появляются в наших квартирах по самым разным причинам. Например, они могут проникать из соседних квартир, хозяева которых не соблюдают элементарные санитарные правила. Иногда тараканов привозят с собой из командировок в сумках или коробках. Больше всего их привлекают влажные помещения, где можно поживиться остатками еды. Однако они могут прожить несколько недель вообще без питания. Эксперты портала «Ботаничка» знают, по какой причине люди годами не могут избавиться от этой напасти. И дело вовсе не в загадочной живучести тараканов, а в том, что мы сами допускаем ошибки, когда пытаемся с ними бороться.
Зачастую люди используют инсектициды только там, где они видят тараканов — например, на кухонном столе. Но таким образом можно уничтожить только нескольких насекомых, а основное гнездо остается нетронутым. Важно обрабатывать помещение полностью — все углы и укромные места. Тогда у вас появляется шанс полностью справиться с проблемой. Специалисты советуют уделять особое внимание плинтусам и стенам, участкам около розеток, вентиляции, пространству за кухонной мебелью и нише, где стоит мусорное ведро.
Если после тщательной обработки помещения тараканы исчезли, то человек расслабляется и радуется, считая проблему решенной. И зря. Возможно, вы действительно убили популяцию взрослых особей, однако остались личинки и яйца, который не столь чувствительны к действию инсектицидов.
Применять любые средства борьбы с тараканами нужно системно — проводить неоднократные обработки, обновлять приманки, ловушки, барьерные линии. Относительно спокойно можно выдохнуть, если вы не видите паразитов в течение 2-3 месяцев минимум. До этого момента нельзя считать, что вы очистили дом до тараканов, — пишут эксперты.
Говорят, что тараканы настолько живучи, что их находят даже на МКС. И летели они туда без всяких скафандров. Что уж говорить о каких-то инсектицидах. Считается, что тараканы со временем приспосабливаются к любым, даже самым мощным ядам, поэтому использовать одно и то же средство в течение долгого времени нельзя. Желательно комбинировать разные средства, менять их, чтобы у мелких вредителей не сформировалась резистентность.
После обработки помещения аэрозольные средства действует лишь некоторое время. После проветривания эффект от них сходит на нет. В качестве примера можно привести популярный в советское время дихлофос, который убивал насекомых, но очень быстро выдыхался. Современная промышленность выпускает средства. которые действуют более длительный срок.
Если на первом этаже дома, где вы живете располагается магазин или не самая чистая забегаловка, если по соседству живет семейство алкоголиков, полностью «забившее» на уборку, то повлиять на эти факторы вы не в силах. Однако вы можете помешать проникновению тараканов в ваше жилище. Нужно тщательно проанализировать все пути, по которым насекомые могут пробраться на вашу территорию и перекрыть их. Например, поставить на вентиляцию противомоскитные сетки, заделать щели в полу и трещины в стенах, регулярно обрабатывать помещение и не забывать об уборке.
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