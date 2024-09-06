Тараканы лезут из всех щелей: 5 главных ошибок в борьбе с зловредными насекомыми

Тараканы появляются в наших квартирах по самым разным причинам. Например, они могут проникать из соседних квартир, хозяева которых не соблюдают элементарные санитарные правила. Иногда тараканов привозят с собой из командировок в сумках или коробках. Больше всего их привлекают влажные помещения, где можно поживиться остатками еды. Однако они могут прожить несколько недель вообще без питания. Эксперты портала «Ботаничка» знают, по какой причине люди годами не могут избавиться от этой напасти. И дело вовсе не в загадочной живучести тараканов, а в том, что мы сами допускаем ошибки, когда пытаемся с ними бороться.