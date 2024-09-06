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Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Тараканы лезут из всех щелей: 5 главных ошибок в борьбе с зловредными насекомыми

Тараканы лезут из всех щелей: 5 главных ошибок в борьбе с зловредными насекомыми

6 сентября 2024, 13:12
Фото: 1MI
Откуда берутся тараканы? Ответ на этот вопрос хотели бы получить многие россияне, которые долго и безуспешно борются с этими неприятными насекомыми. А ответ может крыться в ошибках, которые допускают люди, когда пытаются вывести тараканов.

Тараканы появляются в наших квартирах по самым разным причинам. Например, они могут проникать из соседних квартир, хозяева которых не соблюдают элементарные санитарные правила. Иногда тараканов привозят с собой из командировок в сумках или коробках. Больше всего их привлекают влажные помещения, где можно поживиться остатками еды. Однако они могут прожить несколько недель вообще без питания. Эксперты портала «Ботаничка» знают, по какой причине люди годами не могут избавиться от этой напасти. И дело вовсе не в загадочной живучести тараканов, а в том, что мы сами допускаем ошибки, когда пытаемся с ними бороться.

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Ошибка первая: неполная обработка помещений

Зачастую люди используют инсектициды только там, где они видят тараканов — например, на кухонном столе. Но таким образом можно уничтожить только нескольких насекомых, а основное гнездо остается нетронутым. Важно обрабатывать помещение полностью — все углы и укромные места. Тогда у вас появляется шанс полностью справиться с проблемой. Специалисты советуют уделять особое внимание плинтусам и стенам, участкам около розеток, вентиляции, пространству за кухонной мебелью и нише, где стоит мусорное ведро.

Ошибка вторая: раннее празднование победы

Если после тщательной обработки помещения тараканы исчезли, то человек расслабляется и радуется, считая проблему решенной. И зря. Возможно, вы действительно убили популяцию взрослых особей, однако остались личинки и яйца, который не столь чувствительны к действию инсектицидов.

Применять любые средства борьбы с тараканами нужно системно — проводить неоднократные обработки, обновлять приманки, ловушки, барьерные линии. Относительно спокойно можно выдохнуть, если вы не видите паразитов в течение 2-3 месяцев минимум. До этого момента нельзя считать, что вы очистили дом до тараканов, — пишут эксперты.

Ошибка третья: применение одних и тех же средств

Говорят, что тараканы настолько живучи, что их находят даже на МКС. И летели они туда без всяких скафандров. Что уж говорить о каких-то инсектицидах. Считается, что тараканы со временем приспосабливаются к любым, даже самым мощным ядам, поэтому использовать одно и то же средство в течение долгого времени нельзя. Желательно комбинировать разные средства, менять их, чтобы у мелких вредителей не сформировалась резистентность.

Ошибка четвертая: короткий срок действия инсектицидов

После обработки помещения аэрозольные средства действует лишь некоторое время. После проветривания эффект от них сходит на нет. В качестве примера можно привести популярный в советское время дихлофос, который убивал насекомых, но очень быстро выдыхался. Современная промышленность выпускает средства. которые действуют более длительный срок.

Фото: Изображение Midjourney

Ошибка пятая: пренебрежение профилактикой

Если на первом этаже дома, где вы живете располагается магазин или не самая чистая забегаловка, если по соседству живет семейство алкоголиков, полностью «забившее» на уборку, то повлиять на эти факторы вы не в силах. Однако вы можете помешать проникновению тараканов в ваше жилище. Нужно тщательно проанализировать все пути, по которым насекомые могут пробраться на вашу территорию и перекрыть их. Например, поставить на вентиляцию противомоскитные сетки, заделать щели в полу и трещины в стенах, регулярно обрабатывать помещение и не забывать об уборке.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Дом#Окружающая среда#Тараканы#Насекомые#Борьба#Греко-римская борьба#Ошибки#Дом и сад#КЦ
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