Теплосети Нижнего Тагила изношены на 60%

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Тепловые сети в городе изношены более чем на 60%. А в некоторых районах города ситуация еще более тяжелая. Так, на Вагонке в замене нуждается 85% коммуникаций. О ситуации в беседе с «Тагильским рабочим» сообщил глава МУП «Тагилэнерго» Дмитрий Чернушевич.
По его словам, текущими темпами обновления сетей можно лишь сохранять баланс и не допускать серьезных проблем. В частности, количество прорывов и протечек, которые выявляются ежегодно при проведении летних гидравлических испытаний, не растет уже на протяжении ряда лет: их чуть более 100. Зимой случаются аварии на отдельных участках. Но для улучшения ситуации темп обновления коммуникаций должен быть выше, добавил Чернушевич.
Напомним, что на Вагонке в августе ремонт теплосетей проходил на улицах Юности, Ленинградском проспекте и площади Славы. Всего коммунальщики провели работы на пяти самых проблемных участках и проложили около 4 км новых труб.