Теплосети Нижнего Тагила изношены на 60%

По его словам, текущими темпами обновления сетей можно лишь сохранять баланс и не допускать серьезных проблем. В частности, количество прорывов и протечек, которые выявляются ежегодно при проведении летних гидравлических испытаний, не растет уже на протяжении ряда лет: их чуть более 100. Зимой случаются аварии на отдельных участках. Но для улучшения ситуации темп обновления коммуникаций должен быть выше, добавил Чернушевич.