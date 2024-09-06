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Глава «Тагилэнерго» Чернушевич: городские теплосети изношены на 60%

Теплосети Нижнего Тагила изношены на 60%

6 сентября 2024, 15:34
Фото: 1MI

Глава «Тагилэнерго» Чернушевич: городские теплосети изношены на 60%

В Нижнем Тагиле постоянно ремонтируются коммунальные сети. Однако объем необходимых работ превышает возможности коммунальщиков и уровень износа оценивается в 60%.

Тепловые сети в городе изношены более чем на 60%. А в некоторых районах города ситуация еще более тяжелая. Так, на Вагонке в замене нуждается 85% коммуникаций. О ситуации в беседе с «Тагильским рабочим» сообщил глава МУП «Тагилэнерго» Дмитрий Чернушевич.

По его словам, текущими темпами обновления сетей можно лишь сохранять баланс и не допускать серьезных проблем. В частности, количество прорывов и протечек, которые выявляются ежегодно при проведении летних гидравлических испытаний, не растет уже на протяжении ряда лет: их чуть более 100. Зимой случаются аварии на отдельных участках. Но для улучшения ситуации темп обновления коммуникаций должен быть выше, добавил Чернушевич.

Напомним, что на Вагонке в августе ремонт теплосетей проходил на улицах Юности, Ленинградском проспекте и площади Славы. Всего коммунальщики провели работы на пяти самых проблемных участках и проложили около 4 км новых труб.

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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Коммуникации#Ремонт#ЖКХ#Теплосети#Тагилэнерго#Замена#Екатеринбург
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