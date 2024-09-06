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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Эксперт Жукова рассказала, как победить домашнюю пыль и убираться реже

Убираться можно реже: эксперт назвала действенные способы избавиться от домашней пыли

6 сентября 2024, 11:54
Фото: 1MI

Эксперт Жукова рассказала, как победить домашнюю пыль и убираться реже

Если вам надоело каждый день протирать пыль, то попробуйте уменьшить ее количество в доме. Рассказываем, какие профилактические меры позволят вам отложить надоевшую тряпку и наконец отдохнуть.

Домашняя пыль образуется по нескольким причинам, и состоит она из разнообразных частиц. Одежда, шторы, покрывала и ковры теряют мелкие волокна, что способствует образованию пыли. Кроме того, человеческая кожа регулярно обновляется, ее частички падают и оседают. А если в доме есть мягкие игрушки, подушки или перьевые одеяла, от них также могут отслоиться частицы. Также в состав домашней пыли входит пыльца растений, шерсть животных, сор и песок с обуви, крошки от еды и много другое. Эксперт по домоводству, ведущая тематического YouTube-канала Марина Жукова знает, как уменьшить количество пыли в доме.

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Покупайте постельное белье из сатина

Трудно поверить, но постельное белье является одним из главных пылесборников в доме. Каждый раз перетряхивая одеяло или взбивая подушку, вы поднимаете тучи пыли, которая потом оседает на разных поверхностях. Чтобы уменьшить ее количество, выбирайте постельное белье из сатина: оно обладает гладкой текстурой. К тому же, спасть под сатиновым бельем очень приятно.

Убирайтесь под мебелью

Очень много пыли скапливаются в труднодоступных местах. Оттуда она легко разлетается по всей квартире. Вот почему стоит хотя бы раз в неделю заглядывать под диваны, кровати и кресла. Вы удивитесь, какие «сокровища» там лежат.

Регулярно и вовремя проветривайте в квартире

Свежий воздух необходим для поддержания здорового микроклимата в доме. Однако проветривать тоже нужно с умом. Старайтесь не открывать надолго окна днем, когда в воздухе много пыли от машин. Проветривать целесообразнее в утренние и вечерние часы.

Следите за главными пылесборниками

Речь идет о накидках и покрышках, о шторах и мягкой мебели. То, что можно снять, регулярно стирайте. Мягкую мебель рекомендуется чаще пылесосить с помощью специальных насадок. Огромное количество грязи скапливается и на придверных ковриках — они тоже требуют регулярно чистки.

Храните сезонную одежду в специальных пакетах

И последнее, но не менее важное — храните свою сезонную одежду в вакуумных пакетах. Это поможет предотвратить накопление пыли в шкафу, а также сэкономит место, — говорит Марина Жукова.

Ну, а если проблема совсем уж выходит из-под контроля, то можно использовать специальные воздухоочистители, которые помогают уменьшить количество частиц пыли в воздухе.

Ранее эксперт перечислила вещи, которые нужно стирать только в горячей воде.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Чистота#Дом#Окружающая среда#Пыль#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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