Убираться можно реже: эксперт назвала действенные способы избавиться от домашней пыли

Домашняя пыль образуется по нескольким причинам, и состоит она из разнообразных частиц. Одежда, шторы, покрывала и ковры теряют мелкие волокна, что способствует образованию пыли. Кроме того, человеческая кожа регулярно обновляется, ее частички падают и оседают. А если в доме есть мягкие игрушки, подушки или перьевые одеяла, от них также могут отслоиться частицы. Также в состав домашней пыли входит пыльца растений, шерсть животных, сор и песок с обуви, крошки от еды и много другое. Эксперт по домоводству, ведущая тематического YouTube-канала Марина Жукова знает, как уменьшить количество пыли в доме.