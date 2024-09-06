В Екатеринбурге на улице Бажова лежало закрытое тканью тело

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:24
Утром 5 сентября около дома №95 был обнаружен труп человека. Он лежал напротив городского травмпункта №2. Около тела стояла скорая помощь.
Как рассказала изданию «КП-Екатеринбург» свидетельница происшествия, тело женщина увидела по пути на работу между 9 и 10 часами утра. Рядом уже находилась машина скорой помощи. Женщина предположила, что человек мог скончаться от передозировки наркотиков или алкоголя.
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