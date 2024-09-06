В Екатеринбурге на улице Бажова лежало закрытое тканью тело

Как рассказала изданию «КП-Екатеринбург» свидетельница происшествия, тело женщина увидела по пути на работу между 9 и 10 часами утра. Рядом уже находилась машина скорой помощи. Женщина предположила, что человек мог скончаться от передозировки наркотиков или алкоголя.