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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

В Екатеринбурге ищут охрану с антидроновыми ружьями для защиты «Гортранса»

В Екатеринбурге объекты «Гортранса» защитят от дронов

6 сентября 2024, 12:39
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге ищут охрану с антидроновыми ружьями для защиты «Гортранса»

В Екатеринбурге ищут специалистов с ружьями, адаптированными к уничтожению дронов. Они требуются для обеспечения безопасности автобусных предприятий.

Предприятие объявило два тендера, каждый из которых чуть менее 19 миллионов рублей. Такие деньги организация предлагает подрядчику, который будет в режиме 24 на 7 осуществлять охрану автобусных предприятий №2 и №4.

В договоре имеется отдельный пункт, согласно которому охрана должна защищать объекты от беспилотных летательных аппаратов.

Отмечается, что устройство, обнаруживающее дрон не должно быть обнаружено противником, а ружья должны стрелять на 2 километра.

Напомним, дроны начнут летать над Каменском-Уральским.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Безопасность#Меры безопасности#Дрон#Екатеринбург
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