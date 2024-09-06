В Екатеринбурге объекты «Гортранса» защитят от дронов

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Предприятие объявило два тендера, каждый из которых чуть менее 19 миллионов рублей. Такие деньги организация предлагает подрядчику, который будет в режиме 24 на 7 осуществлять охрану автобусных предприятий №2 и №4.
В договоре имеется отдельный пункт, согласно которому охрана должна защищать объекты от беспилотных летательных аппаратов.
Отмечается, что устройство, обнаруживающее дрон не должно быть обнаружено противником, а ружья должны стрелять на 2 километра.
Напомним, дроны начнут летать над Каменском-Уральским.