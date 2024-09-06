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В Екатеринбурге прокуратура заставила управляющую компанию починить крышу в доме

В Екатеринбурге прокуратура заставила управляющую компанию починить крышу в доме

6 сентября 2024, 11:44
Фото: 1MI
В Екатеринбурге прокуратура, после обращения жены бойца СВО, заставила управляющую компанию починить крышу многоквартирного дома.

Семья участника СВО живет на последнем этаже многоквартирного в Екатеринбурге на улице Белореченской. Управляющая компания долго не ремонтировала крышу, из-за чего вода после дождя протекала прямо в квартиру. Жена бойца спецоперации обратилась в прокуратуру.

На выездной проверке силовики выяснили, что крыша и вправду протекает. Они обязали УК провести ремонт кровли, чтобы семья могла жить в комфортных условиях, сообщают в прокуратуре Свердловской области.

Напомним, что одного из руководителей первоуральского «Водоканала» отправили в тюрьму за взяточничество.

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#Вадим Бредников#Общество#Прокуратура#Свердловская область#Ремонт#Управляющая компания#Екатеринбург#СВО#Боец СВО
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