В Екатеринбурге прокуратура заставила управляющую компанию починить крышу в доме

Семья участника СВО живет на последнем этаже многоквартирного в Екатеринбурге на улице Белореченской. Управляющая компания долго не ремонтировала крышу, из-за чего вода после дождя протекала прямо в квартиру. Жена бойца спецоперации обратилась в прокуратуру.