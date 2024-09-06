В Екатеринбурге прокуратура заставила управляющую компанию починить крышу в доме

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Семья участника СВО живет на последнем этаже многоквартирного в Екатеринбурге на улице Белореченской. Управляющая компания долго не ремонтировала крышу, из-за чего вода после дождя протекала прямо в квартиру. Жена бойца спецоперации обратилась в прокуратуру.
На выездной проверке силовики выяснили, что крыша и вправду протекает. Они обязали УК провести ремонт кровли, чтобы семья могла жить в комфортных условиях, сообщают в прокуратуре Свердловской области.
Напомним, что одного из руководителей первоуральского «Водоканала» отправили в тюрьму за взяточничество.