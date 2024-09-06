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Published Сегодня, 07:34

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Updated Сегодня, 07:36

В Екатеринбурге руководителя «Движения первых» обвиняют в хищении почти 5 млн рублей

В Екатеринбурге руководителя «Движения первых» обвиняют в хищении почти 5 млн рублей

6 сентября 2024, 07:34
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге прокуратура проверила главу «Движения первых» за хищение почти 5 млн рублей. Дело передано в суд.

Женщина с марта 2022 по декабрь 2023, во время управления организацией, смогла украсть 4,7 млн рублей из нацпроекта «Образование». План женщины состоял в следующем: женщина закупала брендированную одежду, просила поставщика привезти лишь половину, а накладные подписывала так, как будто все товары были доставлены.

Таких эпизодов было два: один в 2022 году, другой в 2023 году. «Отмыть» украденные деньги женщина планировала с помощью приобретения жилья, сообщают в прокуратуре Свердловской области.

Следующим этапом разбирательства станет суд. Прокуратура уже направила туда дело.

Напомним, что 7 свердловчан смогли украсть 19 млн рублей при помощи программы маткапитала.

В Екатеринбурге по подозрению в хищении задержана экс-глава «Движения первых»
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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Суд#Уголовное дело#Кража#Мошенничество#Образование#Хищение#Кража денег#Екатеринбург#Отмывание денег
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