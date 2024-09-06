В Екатеринбурге руководителя «Движения первых» обвиняют в хищении почти 5 млн рублей

Женщина с марта 2022 по декабрь 2023, во время управления организацией, смогла украсть 4,7 млн рублей из нацпроекта «Образование». План женщины состоял в следующем: женщина закупала брендированную одежду, просила поставщика привезти лишь половину, а накладные подписывала так, как будто все товары были доставлены.