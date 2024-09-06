В Екатеринбурге руководителя «Движения первых» обвиняют в хищении почти 5 млн рублей

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Женщина с марта 2022 по декабрь 2023, во время управления организацией, смогла украсть 4,7 млн рублей из нацпроекта «Образование». План женщины состоял в следующем: женщина закупала брендированную одежду, просила поставщика привезти лишь половину, а накладные подписывала так, как будто все товары были доставлены.
Таких эпизодов было два: один в 2022 году, другой в 2023 году. «Отмыть» украденные деньги женщина планировала с помощью приобретения жилья, сообщают в прокуратуре Свердловской области.
Следующим этапом разбирательства станет суд. Прокуратура уже направила туда дело.
Напомним, что 7 свердловчан смогли украсть 19 млн рублей при помощи программы маткапитала.