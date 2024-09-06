В Каменске-Уральском простились с 25-летним героем СВО, прикрывшим товарища в бою

В спецоперации он участвовал с апреля этого года в качестве водителя-стрелка. 20 июня молодой мужчина был смертельно ранен в бою в ДНР. Превозмогая боль, он еще два часа бился с противником. Об этом сообщает мэрия Каменска-Уральского.