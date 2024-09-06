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На СВО погиб 25-летний житель Свердловской области Михаил Пологов

В Каменске-Уральском простились с 25-летним героем СВО, прикрывшим товарища в бою

6 сентября 2024, 09:16
Фото: 1MI

На СВО погиб 25-летний житель Свердловской области Михаил Пологов

В Каменске-Уральском попрощались с участником спецоперации. Михаил Пологов умер, прикрывая собой боевого товарища.

Погибший родом из свердловского села Колчедан. Он учился в Новоисетской школе, а затем поступил и успешно окончил радиотехнический техникум.

В спецоперации он участвовал с апреля этого года в качестве водителя-стрелка. 20 июня молодой мужчина был смертельно ранен в бою в ДНР. Превозмогая боль, он еще два часа бился с противником. Об этом сообщает мэрия Каменска-Уральского.

Отпевание и прощание с погибшим прошло 6 сентября в полдень. Похоронили его на родине в селе Колчедан.

Ранее в Березовском простились с участником СВО Михаилом Брагиным.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Каменск-Уральский#Смерть#Екатеринбург#Боец#Боец СВО
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