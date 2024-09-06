В Каменске-Уральском простились с 25-летним героем СВО, прикрывшим товарища в бою

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Погибший родом из свердловского села Колчедан. Он учился в Новоисетской школе, а затем поступил и успешно окончил радиотехнический техникум.
В спецоперации он участвовал с апреля этого года в качестве водителя-стрелка. 20 июня молодой мужчина был смертельно ранен в бою в ДНР. Превозмогая боль, он еще два часа бился с противником. Об этом сообщает мэрия Каменска-Уральского.
Отпевание и прощание с погибшим прошло 6 сентября в полдень. Похоронили его на родине в селе Колчедан.
Ранее в Березовском простились с участником СВО Михаилом Брагиным.