В Нижнем Тагиле начался 73-й слет юных туристов

Единственным отличием от других слетов — это жизнь в лагере. Раньше школьники жили в палатках, пели песни у костра, все мероприятия проходили в лесу. В этом году ради безопасности детей поселили в корпуса, а еду будут готовить в лагерной столовой, сообщили в администрации Нижнего Тагила.