В Нижнем Тагиле начался 73-й слет юных туристов

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
190 детей из 19 команд разных школ собрались в загородном лагере «Антоновский», чтобы выяснить, кто же лучший турист.
Единственным отличием от других слетов — это жизнь в лагере. Раньше школьники жили в палатках, пели песни у костра, все мероприятия проходили в лесу. В этом году ради безопасности детей поселили в корпуса, а еду будут готовить в лагерной столовой, сообщили в администрации Нижнего Тагила.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что такие мероприятия помогают не только улучшить свои навыки, но и обзавестись новыми друзьями, больше узнать о своей родине.