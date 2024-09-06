tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 14:50

Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

В Нижнем Тагиле начался 73-й слет юных туристов

В Нижнем Тагиле начался 73-й слет юных туристов

6 сентября 2024, 14:50
Фото: Администрация Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле начался городской 73-й слет юных туристов. Он будет проходить в детском лагере «Антоновский».

190 детей из 19 команд разных школ собрались в загородном лагере «Антоновский», чтобы выяснить, кто же лучший турист.

Единственным отличием от других слетов — это жизнь в лагере. Раньше школьники жили в палатках, пели песни у костра, все мероприятия проходили в лесу. В этом году ради безопасности детей поселили в корпуса, а еду будут готовить в лагерной столовой, сообщили в администрации Нижнего Тагила.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что такие мероприятия помогают не только улучшить свои навыки, но и обзавестись новыми друзьями, больше узнать о своей родине.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Напомним, перед началом учебного года в Свердловской области обновили 18 спортзалов в школах.

Стрелок из Нижнего Тагила занял призовое место на всероссийских соревнованиях
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле пройдут «Большие семейные выходные»Журналисты из Нижнего Тагила победили во Всероссийском конкурсеВ Нижнем Тагиле проходят соревнования среди пожарных
#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Соревнования#Мероприятие#Туристы#Детский лагерь#Юные тагильчане#Екатеринбург#Юные спортсмены
Подпишитесь
«Была доброй и отзывчивой девочкой»: Нижний Тагил простился с Настей Якиной
Сегодня, 09:40
В Нижнем Тагиле ВГОК заплатит слесарю крупную сумму за травму на работе
Сегодня, 05:49
Житель Екатеринбурга пытался сжечь жену и ребенка после ссоры
Сегодня, 05:54
В Нижний Тагил придет «золотая осень»
Сегодня, 06:11
Колониям в Свердловской области не хватает имамов для борьбы с терроризмом
Сегодня, 06:14
Коксовая батарея №10 ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле закрылась на ремонт
Сегодня, 10:01