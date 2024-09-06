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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

В Нижнем Тагиле убирают окна из взорвавшегося дома

В Нижнем Тагиле убирают окна из взорвавшегося дома

6 сентября 2024, 13:18
Фото: E1.ru
В Нижнем Тагиле в уцелевшей части взорвавшегося дома на Сибирской, 81, убирают окна для последующего сноса.

Часть дома, которая осталась после взрыва газа на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле, продолжают готовить к сносу. Сейчас из дома убирают все окна, сообщают в администрации Нижнего Тагила, пишет Е1.ru.

Возле многоэтажки круглосуточно дежурит полиция, не давая вандалам проникнуть внутрь. Только собственники или жильцы квартир могут попасть внутрь. Дом снесут, как только в нем не останется вещей бывших жильцов.

Напомним, что взрыв газа унес жизнь 11 человек. 12-летняя девочка погибла в больнице спустя 28 дней после обрушения.

На это выплат нет: жители Нижнего Тагила помогают пострадавшим на Сибирской, 81
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