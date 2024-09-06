В Нижнем Тагиле убирают окна из взорвавшегося дома

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Часть дома, которая осталась после взрыва газа на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле, продолжают готовить к сносу. Сейчас из дома убирают все окна, сообщают в администрации Нижнего Тагила, пишет Е1.ru.
Возле многоэтажки круглосуточно дежурит полиция, не давая вандалам проникнуть внутрь. Только собственники или жильцы квартир могут попасть внутрь. Дом снесут, как только в нем не останется вещей бывших жильцов.
Напомним, что взрыв газа унес жизнь 11 человек. 12-летняя девочка погибла в больнице спустя 28 дней после обрушения.