В Нижний Тагил придет «золотая осень»

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
В Нижний Тагил приедет золотая осень. Судя по данным «Яндекс Погоды», оно начнется куда раньше, чем обычно. 6 сентября температура днем составит +18 градусов. С 8 по 13 сентября температура воздуха днем будет выше 20 градусов.
Последним теплым днем будет 17 сентября, с дневной температурой +17. На следующий день погода резко испортится, днем будет всего +4 градуса.
Вторая часть сентября будет холодной. Ночная температура будет опускаться до отрицательных значений. А в некоторые дни может пойти снег. Однако, не стоит забывать, что погода на Урале крайне изменчивая, возможно, сентябрь сможет дольше радовать жителей города теплыми лучами солнца.
Напомним, что осень уже дала о себе знать. В Свердловской области с 5 на 6 сентября были заморозки, нехарактерные для этого времени.