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Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

В Нижний Тагил придет «золотая осень»

В Нижний Тагил придет «золотая осень»

6 сентября 2024, 06:11
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле «золотая осень» наступит и закончится на неделю раньше, чем обычно. Синоптики прогнозируют потепление с 6 сентября. Похолодания стоит ждать 18 сентября.

В Нижний Тагил приедет золотая осень. Судя по данным «Яндекс Погоды», оно начнется куда раньше, чем обычно. 6 сентября температура днем составит +18 градусов. С 8 по 13 сентября температура воздуха днем будет выше 20 градусов.

Последним теплым днем будет 17 сентября, с дневной температурой +17. На следующий день погода резко испортится, днем будет всего +4 градуса.

Вторая часть сентября будет холодной. Ночная температура будет опускаться до отрицательных значений. А в некоторые дни может пойти снег. Однако, не стоит забывать, что погода на Урале крайне изменчивая, возможно, сентябрь сможет дольше радовать жителей города теплыми лучами солнца.

Напомним, что осень уже дала о себе знать. В Свердловской области с 5 на 6 сентября были заморозки, нехарактерные для этого времени.

Дожди, снегопады и ветра: погода на осень в Свердловской области
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